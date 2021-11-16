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İzmir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 85 talebe törenle icazetlerini aldı - Son Dakika

İzmir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 85 talebe törenle icazetlerini aldı

16.11.2021 10:51
İzmir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 85 talebe törenle icazetlerini aldı

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği himayesindeki Karabağlar, Konak ve Aliağa Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 85 talebe için icazet töreni düzenlendi.

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği himayesindeki Karabağlar, Konak ve Aliağa Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 85 talebe için icazet töreni düzenlendi.

İzmir Hisar Camisi'deki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İl Müftüsü Salih Sezik, Ayasofya-i Kebir Camii Uzman İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci, hafız öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Köşger, törende yaptığı konuşmada, "O Kur'an Hz. Muhammed'e indirilip satırlara yazılmadan önce gönüllere yazılmıştır. Bir hayat nizamı olarak yaşanmaya başlanmıştır. O geleneğin devamı olarak burada bulunan hafız yavrularımız 1081 yılından bugüne İslam beldesi olan Çakabey'in İzmir'inde, başka bir hesabı olanlara, bu Kur'an ile tekbir ile ezan ile gür bir sesle bu toprakların ebediyen İslam yurdu olduğunu ve olacağını bir kez daha vurgulamıştır." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ ise hafızlığın çok önemli bir mertebe olduğunu dile getirdi.

Evlatlarına hafızlığın önemini anlatan ve onların hafız olarak yetişmelerini sağlayan ailelere, hafızlık hocalarına, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğine teşekkür eden Dağ, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesinin bu ihtiyacını uzun yıllardır gideren bu kuruma huzurlarınızda bir kez daha ayrıca teşekkür ederim. Bu genç yaşta hafız olan yavrularımız inşallah bundan sonrada bu Kur'an'ı aynı şekilde yaşayıp etraflarına da yaşatarak, hal ile tebliğ, yaşantı ile tebliği en güzel şekilde yaşatacaktır. Rabbim kendilerinden razı olsun ve sayılarını artırsın."

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan ise çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hafızlar belgelerini Reisü'l Kurra Vekili Ramazan Pakdil'den aldı.

Karabağlar, Hamza Dağ, Aliağa, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 85 talebe törenle icazetlerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 85 talebe törenle icazetlerini aldı - Son Dakika
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