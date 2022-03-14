İzmir'de "Röprodüksiyon Minyatür Çalışmaları" sergisi açıldı - Son Dakika

Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Röprodüksiyon Minyatür Çalışmaları" sergisi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergide Osmanlı nakkaşlarından Levni, Nakkaş Osman ve Matrakçı Nasuh'un eserlerinin röprodüksiyonları yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin açılışında yaptığı konuşmada, hayatın kendisi gibi eğitimin de çok yönlü olduğunu vurguladı.

Kaybolan sanatların yeniden gün yüzüne çıkartılmasının önemine işaret eden Yentür, liseyi tebrik etti.