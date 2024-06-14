İzmir'de Ücretsiz Aile ve Evlilik Danışmanlığı Seminerleri Düzenleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Ücretsiz Aile ve Evlilik Danışmanlığı Seminerleri Düzenleniyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İnönü Mahallesi Muhtarı Nilüfer Apa önderliğinde ücretsiz aile ve evlilik danışmanlığı seminerleri düzenleniyor. Seminerlerde aile içi iletişim, evlilik sorunları, çocuk eğitimi ve kişisel gelişim konularında bilgiler verilerek ailelerin ve evli çiftlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.

14.06.2024 16:17
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, ücretsiz aile ve evlilik danışmanlığı seminerleri düzenleniyor.

İnönü Mahallesi Muhtarı Nilüfer Apa, gazetecilere yaptığı açıklamada muhtarlık olarak aile ve evlilik danışmanlığı hizmetini hayata geçirdiklerini belirtti.

Toplumsal dayanışmayı ve bireysel refahı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Apa, "Aile danışmanlığı hizmeti, sadece sorunların çözümüne odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin kişisel gelişimlerini destekleyerek daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor." dedi.

Ailelerin ve evli çiftlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan seminerlerde aile içi iletişim, evlilik sorunları, çocuk eğitimi ve kişisel gelişim konularında bilgiler verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de Ücretsiz Aile ve Evlilik Danışmanlığı Seminerleri Düzenleniyor - Son Dakika
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