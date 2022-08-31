Ahşap ustasının kızı babasının izinde - Son Dakika
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Ahşap ustasının kızı babasının izinde

31.08.2022 14:32

İzmir'deki atölyede yaptığı kanun sazları dünyanın pek çok ülkesinde sanatçılar tarafından kullanılan ahşap ustası Aşir Güler, beş çocuğundan en büyüğü olan 27 yaşındaki kızı Ebrar Güler'e mesleğinin inceliklerini öğretiyor.

İzmir'deki atölyede yaptığı kanun sazları dünyanın pek çok ülkesinde sanatçılar tarafından kullanılan ahşap ustası Aşir Güler, beş çocuğundan en büyüğü olan 27 yaşındaki kızı Ebrar Güler'e mesleğinin inceliklerini öğretiyor.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programını tamamlayan Ebrar Güler, adından söz ettiren bir ahşap ustası olabilmek için Çiğli ilçesindeki 30 metrekarelik atölyede babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ahşap kokusunun kendisine yaşam sevinci verdiğini, babasının mesleğini devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güler, ahşapla çocukluktan bu yana iç içe olduğunu, bu sanatı seçmesinin doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Babasının cesaretlendirmesiyle çocukluktan bu yana çeşitli denemeler yaptığını aktaran Güler işin içine girdiğinde oymacılığın göründüğü kadar zor olmadığını fark ettiğini dile getirdi.

Güler şöyle devam etti:

"Her ne kadar bu işin içinde de olsam, babama sorarak da yapsam çok zor olduğunu düşünüyordum. Sonra 'Acaba benim buna yeteneğim mi var, gerçekten yapabilir miyim?' diye düşündüm. Çünkü babam öyle büyük, güzel işler yapıyordu ki 'Ben o kadar yapamam herhalde.' diyordum. Şimdi ben de her gün atölyedeyim. Çok keyifli bir şey. Gerçekten bütün günüm burada geçiyor."

Ahşap sanatı üzerine atölyelerde eğitmenlik de yaptığını söyleyen Güler, ahşaptan yaptığı kaşık, tarak, kuksa (ahşap bardak) gibi objeleri de 9 aydır sosyal medya hesabı üzerinden sattığını anlattı.

Ebrar Güler, babasıyla atölyede usta-çırak ilişkisi olduğunu belirterek "Çok fazla hedefim var. Yavaş bir yükselişteyim, kendimi geliştireceğimi, çok iyi yerlere geleceğimi, çok iyi eserler yapabileceğimi düşünüyorum. İleride gerçekten farklı ve güzel işler yapan bir ahşap oyma ustası olarak bilinmek isterim." ifadesini kullandı.

"Onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyorum"

Eserlerini dünyanın farklı ülkelerine gönderen, son olarak başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı "Kapı" filmi için oyma kapı hazırlayan sanatçı Aşir Güler ise kızının ahşap sanatını seçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Güler, kızının çocukluğundan itibaren ahşaba özel bir ilgisi olduğunu anlatarak "Ebrar, ahşap oymacılığını kendine meslek edindi. Onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyorum." dedi.

Son dönemde kanun yapımına ağırlık verdiğini dile getiren Güler, "Ağırlıkla yaptığım iş kanun sazları, sazlarının göbekleri ve burgu tahtaları. Bunların üzerine işlemeler yapıyorum. Bu kanunlar tabiri caizse bütün dünyaya gidiyor. Beraber çalıştığım kanun ustaları bana hazırlayıp gönderiyor. Ben de üzerlerini oyma işleme yapıyorum. Genelde bütün dünyadaki kanun icracıları benim bu yaptığım işleri tercih ediyorlar. Yaklaşık 75 ülkeye gönderiliyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Çiğli, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahşap ustasının kızı babasının izinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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