İzmir\'deki Kaçeli Koyunları İlk Kez Yavruladı

İzmir'deki yaşam parkında, hassas koruma programı uygulanan Kaçeli türü koyunlar ilk kez yavruladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak hassas koruma programına alınan Kaçeli koyunlarının sayısının artırılması için proje başlatıldığı belirtildi.
Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İzDoğa ortaklığıyla yürütülen "Kaçeli Koyunlarını Koruma Projesi" kapsamında, Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Parkı'ndaki koyunların ilk doğumlarını yaptığı ifade edilen açıklamada, doğumlarla bu türdeki birey sayısının 26'dan 35'e çıktığı kaydedildi.
Dünyaya gözlerini yeni açan kuzuların, anne sütüyle beslendiği ve sağlıklarının iyi olduğu bildirilen açıklamada, Çeşme ve Karaburun yarımadalarına özgü tür olan Kaçeli'nin, özel bakım gerektirmediği ve tüm mevsim şartlarına uyum sağlayabildiği de belirtildi.
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