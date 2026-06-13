İzmir'den Hatay'a Vefa Pedalı: Deprem Şehitleri İçin Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika
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İzmir'den Hatay'a Vefa Pedalı: Deprem Şehitleri İçin Bisiklet Yolculuğu

13.06.2026 17:02
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İzmir'de, deprem farkındalığı oluşturmak ve depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bisikletle Hatay'a gidecek Orhan Kotluk için uğurlama töreni yapıldı.

İzmir'de, deprem farkındalığı oluşturmak ve depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bisikletle Hatay'a gidecek Orhan Kotluk için uğurlama töreni yapıldı.

"İzmir'den Hatay'a vefa pedalı" sloganıyla yola çıkacak Kotluk için İzmir Mardinliler Federasyonu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Burada açıklama yapan Kotluk, yolculuğun iki hafta süreceğini ve 1100 kilometre yol katedeceğini söyledi.

Şehitler için 2005 yılından bu yana pedal çevirdiğini belirten Kotluk, şunları kaydetti:

"Hatay Valiliği, Mustafa Kemal Üniversitesi ile depremzedeleri ziyaret edeceğim. Benim nazarımda manevi duygusu çok yüksek bir yolculuk olacak. 1100 kilometrelik yolun bütün zorluğunu, sıcağını, soğuğunu, maneviyatla üstesinden geleceğim. Tüm güçlüklere karşı o yolu gideceğim. Daha önce Kahramanmaraş'a pedal çevirmiştim. Şehitlerimizin anısına, onları unutmadığımızı hissettirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu organizasyona destek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum."

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de deprem şehitlerinin anısı için Hatay Valiliği'ne ulaştırılması amacıyla Kotluk'a Türk bayrağı teslim etti.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını vurgulayan Şahin, "Bu anlamlı vefa yolculuğu yalnızca bir bisiklet turu değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesidir. Böyle sıkıntılı bir dönemde bu anlamlı organizasyona öncülük edilmesi son derece manidardır. İnşallah bütün Türkiye'ye mesaj olur. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların emanetlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende, depremde hayatını kaybedenler için lokma hayrı yapıldı.

Orhan Kotluk, 15 Haziran Pazartesi günü, Hatay'a gitmek için pedal çevirmeye başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'den Hatay'a Vefa Pedalı: Deprem Şehitleri İçin Bisiklet Yolculuğu - Son Dakika

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