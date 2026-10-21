İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de 150 kişilik koroyla konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de 150 kişilik koroyla konser verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 29 Ekim'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde halka açık konser verecek. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde 150 kişilik Cumhuriyet korosu ile 150 kişilik halk oyunları ekibi sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de düzenlenecek konserde solistler, dans sanatçıları ve 150 kişilik koroyla sahne alacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilecek halka açık konser, 29 Ekim saat 20.00'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde düzenlenecek.

Konserde 150 kişilik Cumhuriyet korosu ile 150 kişilik Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi yer alacak.

Senfonik müzik, vokal performanslar, dans ve halk oyunlarını bir araya getirecek konserle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun sanat aracılığıyla paylaşılması hedefleniyor.

Konser 30 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatFestivalGaziemir29 EkimGüncelKültürSanatMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
10:22
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
08:49
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de 150 kişilik koroyla konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei