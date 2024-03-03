İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini\'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümünün 100. yıl dönümünde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser düzenleyecek. Konserde orkestranın şefliğini İtalyan Massimiliano Caldi yapacak ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş operalarından aryalar seslendirecek. Konser 8 Mart'ta saat 20.00'de başlayacak.

03.03.2024 14:15
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde konserle anacak.

??????? Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde 8 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte orkestranın şefliğini İtalyan Massimiliano Caldi yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş operalarından tanınmış aryalarını seslendirecek.

Konser saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak - Son Dakika

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