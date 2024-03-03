İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini\'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak

Manisa Şifalı Otlar Festivali İkinci Kez Gerçekleştirildi

Manisa Şifalı Otlar Festivali, Şehzadeleler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi. Festivalde birçok yabani ot sergilendi ve Şehzadeler Belediye Başkanı festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Festival koordinatörü Muzaffer Yurttaş ise Anadolu'da 12 bin tür şifalı bitki yetiştiğini ve festivallerin geleneksel hale getirileceğini söyledi.