İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Giacomo Puccini\'yi ölümünün 100. yıl dönümünde anacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde konserle anacak.
??????? Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde 8 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte orkestranın şefliğini İtalyan Massimiliano Caldi yapacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi soprano sanatçısı Ceren Aydın, Puccini'nin seçilmiş operalarından tanınmış aryalarını seslendirecek.
Konser saat 20.00'de başlayacak.
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Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.
Manisa Şifalı Otlar Festivali, Şehzadeleler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi. Festivalde birçok yabani ot sergilendi ve Şehzadeler Belediye Başkanı festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Festival koordinatörü Muzaffer Yurttaş ise Anadolu'da 12 bin tür şifalı bitki yetiştiğini ve festivallerin geleneksel hale getirileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi içinde konumlandırılan İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tersaneyi restore ettiklerini ve kamusal bir yaşam merkezi haline getirdiklerini belirtti. Müze, performans sanatları merkezi, sergi alanları ve restoran gibi sosyal mekanlarıyla hizmet verecek.
Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, gazeteci yazar Nebil Özgentürk ve illüstrasyon sanatçısı M. Kutlukhan Perker ile İstanbul Kitapçısı'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. 'Büyüt Hayallerini' projesi ve 'İlham Veren Adımlar' kitabı hakkında bilgi verildi.
Sakarya'da Dünya Ressamlar Günü kapsamında özel çocuklar, renkli boyaları damlatma tekniğiyle kumaşa işleyerek rengarenk eserler ortaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, özel çocukların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlandı. Öğrenciler, Jackson Pollock'un eserlerinden ilham alarak kendi hayal dünyalarındaki manzaraları kumaşa döktü.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Gelişim Merkezi'nde özel çocuklar, Dünya Ressamlar Günü'nde damlatma tekniğiyle renkli bir eser oluşturdu.
Bayburt'ta yaşayan marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını restore ederek kültür evine dönüştürdü. Evde bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşya sergileniyor. Keleş, bu işi kendi imkanlarıyla yaparken, Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekliyor.
Arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Gürses'in sevenleri, mezarın etrafına asılan posterlerle birlikte atkılarla mezarlığa geldi. Anmada hayır lokması, simit ve lokum dağıtılırken Adana'nın ünlü acılı ütü tostu yapıldı. Gürses'e benzeyen kişiler de törene katılarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Bursa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Bayburt'a dönen marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını kültür evine çevirdi. Kendi imkanlarıyla restore ettiği evde binlerce antika ve nostaljik eşyayı sergileyen Keleş, turistlerin ilgisini çekiyor. Keleş, antika tutkusunu kazancının yarısını bu eşyalara harcayarak sürdürüyor. Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekleyen Keleş, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak amacıyla bu işe devam etmek istediğini belirtiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği AntTalks etkinliği kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu ve yerel yönetim geleneği konusunda söyleşi gerçekleştirdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile düzenlenen resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, sergiye katılanları tebrik etti.
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