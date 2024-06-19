İzmir Doğal Yaşam Parkı, Bayram Tatilinde Çocuklu Ailelerin İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Bayram Tatilinde Çocuklu Ailelerin İlgi Odağı Oldu

İzmir Çiğli'de bulunan doğal yaşam parkı, bayram tatilinde çocuklu ailelerin tercih ettiği bir mekan oldu. Park, 126 türde 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretçiler, çocuklarının hayvan sevgisi nedeniyle parkı gezmek istediklerini belirtti. Park yetkilileri, sıcaktan etkilenmemeleri için hayvanlara gerekli önlemleri aldıklarını ve yeni sakinleri olan karacaya da özenle bakıldığını açıkladı.

19.06.2024 16:15
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İzmir Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde daha çok çocuklu ailelerin uğrak yeri oldu.

Çiğli'de 126 türde 1300'den fazla hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkı, sıcak havaya rağmen ilgi gördü.

Ziyaretçilerden Kadir Ülgü, AA muhabirine eşi ve kızıyla bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan İzmir'e geldiklerini, kızı Hira Nur'un hayvanlara sevgisi dolayısıyla parkı gezmek istediklerini anlattı.

Ülgü, farklı hayvanları görmek isteyenlere parkı ziyaret etmelerini önerdi.

Sakarya'dan bayram ziyareti için kente gelen Ufuk Emeç de kızının zebra, zürafa ve fil görmek istediğini, o nedenle doğal yaşam parkını tercih ettiklerini ifade etti.

Tatil için Çorum'dan gelen Hasan Güler ise fil, kaplan gibi bazı hayvanları ilk defa gördüklerini aktardı.

İzmir dışından yoğun ziyaretçi

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, bayram tatillerinde ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Özellikle İzmir dışından gelen ziyaretçilerimiz daha yoğun. Türkiye'de çok fazla hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkı yok. Dolayısıyla çocukların sürekli film, çizgi film ve kitaplarında gördüğü hayvanları gelip canlısını görebilecekleri yer doğal yaşam parkı. Aslandan kaplana, filden eşeğe, koyuna keçiye kadar hayvanları görebilecekleri yer burası." ifadelerini kullandı.

Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Eğrilmez, doğal gölgelikleri artırdıklarını, gölet ve havuzlardaki suları sık sık değiştirerek daha serin suya girmelerini sağladıklarını ve yiyecek olarak içinde meyveler olan buz kalıpları hazırladılarını dile getirdi.

Parkın en yeni sakinlerinden karacaya da şefkatle bakılıyor. "Seval" isimli 45 günlük yavru, görevliler tarafından biberonla besleniyor.

Manisa'da ormanda bulunan ve parka getirilen karaca, 4 ay boyunca sütle, daha sonra yonca ve otla beslenecek.

Normal beslenme düzenine geçtiği ve doğaya salınabilecek duruma geldiği veteriner hekimlerce raporlandığında karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Ardından da bulunduğu bölgede yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Doğal Yaşam Parkı, Bayram Tatilinde Çocuklu Ailelerin İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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