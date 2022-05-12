İzmir Doğalgaz fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika

İzmir Doğalgaz ve İzmir Fotoğrafçılar Odası işbirliğiyle bu yıl 9.'su düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İzmir Doğalgaz'dan yapılan açıklamaya göre "Kültürel Miraslarımız" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, şirketin genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Yarışmada 3 esere derece, 3 esere mansiyon verilirken 24 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, yaptığı değerlendirmede İzmir Fotoğrafçılar Odası ile 2012 yılında başlattıkları yarışmalara salgın süreci nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından devam ettiklerini ifade etti.

Yarışmanın ulusal düzeyde takip edilen güzel bir sanatsal faaliyete dönüştüğünü bildiren Yetik, "Bu sene yarışmamıza ülkemizin birçok kentinden fotoğraf severlerin yoğun katılımı oldu. Jüri üyelerimiz 386 adet eseri titizlikle inceleyerek değerlendirmesini yaptı. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafların son derece değerli olduğunu belirtmek isterim. Katılımcılarımıza, jüri üyelerimize ve yarışma kuruluna katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise yarışmaya gönderilen eserlerin özgünlük, içerik ve teknik kriterler açısından üst seviyede olduğunu, jürinin zorlu bir değerlendirme süreci geçirdiğini aktardı.

Yarışmada birinci Nesrin Ahıpaşaoğlu, ikinci Engin Ayyıldız ve üçüncü İsmet Danyeli olurken Esra Kapıcıoğlu, Hüseyin Salış ve Mehmet Turan Döner mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Yarışmaya katılan eserlerden oluşan serginin İzmir Doğalgaz binasında ziyaret edilebileceği ifade edildi.