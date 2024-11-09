İzmir Kısa Film Festivali 25 Yaşında - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Kısa Film Festivali 25 Yaşında

11-17 Kasım'da düzenlenecek festivalde 200'den fazla kısa film ücretsiz gösterilecek.

09.11.2024 09:46
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İzmir'de bu yıl 25'incisi organize edilen ve 200'den fazla kısa filminin ücretsiz gösteriminin yapılacağı İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 11 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival Yönetmeni Yusuf Saygı, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurumun desteklediği festivalin 11-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kısa filmlerle sinemaseverlere alternatif kültürel deneyim sunulmasının amaçlandığını kaydeden Saygı, " Türkiye'nin en uzun soluklu kısa film organizasyonları arasındaki festival 25 yılına birçok başarı sığdırdı. Türkiye'de kısa filmlere ilk uluslararası ödülü veren İzmir Kısa Film Festivali, Oscar Qualification sertifikasyonuyla dünyada bu özelliğe sahip 120 festival arasında bulundu." ifadelerini kullandı.

Saygı, bu yıl film gösterimlerinin Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Çatı Bostanlı, Sanathane ve Tarık Akan Gençlik Merkezi sinema salonlarında gerçekleşeceğini bildirdi.

Altın Kedi ödülleri sahiplerini bulacak

Festivalde 200'den fazla kısa filmin gösterimde olacağını ve sinemaseverlerin gösterimleri ücretsiz takip edeceğine anlatan Saygı, şunları kaydetti:

"Festivalde 4 farklı kategoride 32 kısa film, yarışmalı bölümde gösterimde olacak. Film ekiplerinin katılımı ile yapılacak gösterimler sonrası jüri, Altın Kedi ödüllerine layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategoride en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri'ne başvuru şansı yakalayacak. Bu yıl festival kapsamında 4. defa yapılacak İzmir Film Lab bölümünde ulusal ve İzmir kategorilerinde finalist filmler 5 dakikalık sunumlarla jüri karşısına çıkacak. Filmleri için yapım destekleri bulabilecek kısa film yapımcı ve yönetmenleri, birçok eğitimden yararlanabilecekler. Sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, sinema sektöründe yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri üzerine birçok eğitimin gerçekleştirileceği İzmir Film Lab 14-16 Kasım tarihlerinde İzQ Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Kısa Film Festivali 25 Yaşında - Son Dakika

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