İZDSO, sezon boyunca Gürer Aykal , Gülsin Onay , Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev, Yeol Eum Son, Bruno de Sa, Nayden Todorov, Aniello Desiderio, Naoko Shimizu, Özgür Aydın , Nil Venditti, Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev'in de aralarında olduğu şef ve solistlerle sahneyi paylaşacak.

Kaynak: AA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile 'merhaba' dedi - Son Dakika

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