İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile "merhaba" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile "merhaba" dedi

07.10.2022 21:26
İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile "merhaba" dedi

İzmir kültür sanat haberine göre İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 2022-2023 sezonunu dünyaca ünlü Macar sanatçı Gilbert Varga'nın şefliğindeki konserle açtı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 2022-2023 sezonunu dünyaca ünlü Macar sanatçı Gilbert Varga'nın şefliğindeki konserle açtı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konserde Alman piyanist Severin von Eckardstein solist olarak sahne aldı.

Eckardstein, konserde Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nu müzikseverlerle buluşturdu.

Açılış konserinin ikinci bölümünde İZDSO, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünya" olarak bilinen 9. Senfonisi'ni seslendirdi.

İZDSO, sezon boyunca Gürer Aykal, Gülsin Onay, Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev, Yeol Eum Son, Bruno de Sa, Nayden Todorov, Aniello Desiderio, Naoko Shimizu, Özgür Aydın, Nil Venditti, Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev'in de aralarında olduğu şef ve solistlerle sahneyi paylaşacak.

YORUMLAR
500
Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi Beyaz kod veren aile hekimi mesai sonrası sopalarla darbedildi BUCA'DA 15 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ BUCA'DA 15 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile 'merhaba' dedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir kültür sanat haberi... İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezona Macar şef Varga ile "merhaba" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement