İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor

27.02.2022 11:19

İzmir'de hayırsever iş kadını Gül Nacaroğlu, kıyafet desteğiyle başladığı yardım çalışmaları kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

İzmir'de hayırsever iş kadını Gül Nacaroğlu, kıyafet desteğiyle başladığı yardım çalışmaları kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Cıvata üretimi yapan aile şirketinde yönetici olan Gül Nacaroğlu, Bir Çocuk da Sen Giydir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla yardıma ihtiyaç duyan çocuklara ulaşarak düzenli olarak kıyafet yardımında bulundu.

Tiyatroyla uğraşan Nacaroğlu, çocukların hayal dünyalarına da katkı sağlamak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu ile işbirliği yaptı.

Tiyatroda dezavantajlı mahallelerde oturan çocuklar için oyunların sergilenmesini sağlayan Nacaroğlu, oyunlarda kendisi de rol alıyor.

Nacaroğlu, AA muhabirine, tiyatroya tutkuyla bağlı olduğunu, 2 yıl eğitim alarak oyunculuk yaptığını belirterek, tüm çocukların tiyatroya ulaşmasının hayalini kurduğunu söyledi.

Küçük bir ilçede doğup büyüdüğünü, çocukluğunda tiyatroya ulaşmanın güç olduğunu anlatan Nacaroğlu, "33 yıl önce tiyatroyla ilgili bir hayalim vardı. Bunu yıllar sonra gerçekleştirebildim. Öğrenci oyununa çıktım. Sonrasında da Sahne Tozu Tiyatrosu'ndaki bir müzikalde ve Haldun Dormen'in yazıp yönettiği bir oyunda rol aldım." dedi.

Amacımız çocukların hayal dünyasına girmek

Gül Nacaroğlu, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş dezavantajlı çocukları sahneyle buluşturmak için yardımseverlerin de desteğiyle bir süre önce çalışma başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklar için imkanlarımız dahilinde hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Onların giyim ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bu sefer somut değil de soyut bir şeyler yapalım dedik. Onların hayal dünyasına nasıl girebiliriz diye düşündük. Parayla satın alınamayacak, çocukların mutlu olabileceği bir proje ortaya çıktı."

"Gül abla çocuk oyun günleri" adıyla başlattıkları projeye kentteki iş insanlarının da destek verdiğini dile getiren Nacaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de daha önce hiç tiyatro sahnesi görmemiş, oyuna gitmemiş çocuklarımızı tespit ediyoruz. 'Gül abla çocuk oyun günleri' diye başladık. İlk temsili ben karşıladım. Daha sonra İzmir'in değerli iş insanlarından Işıl Taşkın bir temsili karşıladı. 500'e yakın çocuk geldi."

Nacaroğlu, oyunlara devam edeceklerini, hayırsever desteğinin artması halinde temsil sayısı ve ulaşacakları çocuk sayısının da artabileceğini sözlerine ekledi.

İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor
İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor
İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor

YORUMLAR
500
Çocuk Kulübü Mart ayı etkinlik takvimi açıklandı Çocuk Kulübü Mart ayı etkinlik takvimi açıklandı MAZOT TENEKESİ PATLADI; 4 ÇOCUK YARALANDI MAZOT TENEKESİ PATLADI; 4 ÇOCUK YARALANDI

oyunlar, İzmir, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:23 ABD'li oyuncuya şiddet uyguladılar! Türkiye Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar şaşkına çevirdi
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
10:19 Ünlü hacker grubundan olay hareket! Televizyon izleyen Ruslar, gördükleri karşısında şok yaşadı: Merhaba biz Anonymous
09:22 İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
08:06 Rusya'ya bir yaptırım daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen, kararı "Varlıklarını felç edeceğiz" sözleriyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 11:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement