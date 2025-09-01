İznik Gölü'nde Tarihi Sütun Başlıkları Bulundu - Son Dakika
İznik Gölü'nde Tarihi Sütun Başlıkları Bulundu

01.09.2025 16:29
Bursa'da İznik Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi sütun başlıkları bulundu.

Bursa'da su seviyesi düşen İznik Gölü'nün Orhangazi sahili kıyısında, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

SULARIN ÇEKİLDİĞİ İZNİK GÖLÜNDE SÜTUNLAR BULUNDU

İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde serinlemek için suya giren kişi, suların çekildiği alanda çok sayıda büyük taş fark etti. Taşları inceleyen kişi, üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sütun başlıklarının bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı.

İznik Gölü'nde tarihi sütun başlıkları bulundu

Suyun içinde yer alan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği öğrenilirken, sütun başlıklarının tarihi eser olabileceği değerlendirildi.

Kaynak: DHA

