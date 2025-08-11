Japon Öğrenciler Üçhöyük Kazısında - Son Dakika
Kültür Sanat

Japon Öğrenciler Üçhöyük Kazısında

11.08.2025 15:18
Japon bilim insanları, 3 öğrencisiyle Üçhöyük kazılarına katılıp deneyim kazanıyor.

Kayıp şehir Puruşhanda'yı bulma umuduyla Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük kazılarına katılan Japon bilim insanları, bu yıl çalışmalarına 3 öğrencilerini de dahil etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolvadin Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle süren kazı çalışmalarına geçen yıl katılan Japonya'daki Rikkyo Üniversitesinden arkeolog Prof. Dr. Satoshi Urano ile Prof. Dr. Yukinori Fukatsu, bu yıl 3 öğrencisini de getirdi.

Türk ve Japon bilim insanları ile üniversite öğrencileri, Üçhöyük mevkisindeki kazıda buluntuların tasnif ve değerlendirilmesinde çalışıyor.

Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak, AA muhabirine, iki yıldır Cumhurbaşkanlığı kararıyla devam eden kazının Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildiğini söyledi.

Japonya'dan gelen ekiple çalışmanın büyük bir ivme kazandığını ifade eden Koçak, "Kazı bölgesindeki özel alanlarda sondaj çalışmalarına başladık. Amacımız, Üçhöyük kazısını uluslararası bir arkeolojik alan haline dönüştürmek. Japon arkeologlar bizim öğrencilerimizle hemen kaynaştı. Onların destek ve katkısıyla kazıda daha da ilerleyeceğiz." dedi.

Öğrencilerin ilk kazı deneyimi oldu

Japon arkeolog Prof. Dr. Satoshi Urano ise bu yıl da Bolvadin'deki kazıya Prof. Dr. Fukatsu ile iki kız ve bir erkek öğrenciyle geldiklerini belirtti.

Üçhöyük kazı çalışmalarında bulunmaktan mutlu olduklarını aktaran Urano, "Öğrencilerim tarih bölümünde öğrenim görüyor. Çalışma konumuz Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'ndeki eski çağ tarihi. Bu yıl gelen öğrencilerin Japonya'da hiç kazı deneyimleri olmadı. Öğrencilerim burada deneyim kazanıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Rei Uchiyama da çok iyi bir deneyim yaşadıklarını ve güzel dostluklar edindiklerini anlattı. Koharu Egawa ise kazı bölgesinde sıcak hava kendilerini zorlasa da Üçhöyük'te iyi bir deneyim kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Japon Öğrenciler Üçhöyük Kazısında
