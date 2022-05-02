Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı - Son Dakika

Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

İSTANBUL - Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin restorasyonu tamamlandı. Boğa heykeli bayramın ilk gününde İstanbulluların beğenisine sunuldu.

1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin bakım çalışmaları için 24 Nisan 2022'de heykelin etrafını bariyerlerle kapatmıştı. Bir hafta bakıma alınan boğa heykeli, restorasyonunun tamamlanmasının ardından bayramın ilk gününde açıldı. Açılışının ilk gününde çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi de dikkat çekti.