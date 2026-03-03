Kadın Kooperatifinin Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Kooperatifinin Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor

03.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yıldırım'da kadın kooperatifi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koro oluşturdu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kadın kooperatifi üyelerinden oluşan koro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vereceği ilk konsere hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde, ilçedeki 15 kadın kooperatifine üye 24 kadın bir araya gelerek koro oluşturdu.

Yaklaşık 4 aydır haftada bir gün Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde toplanan kadınlar, bağlama eğitmeni Engin Sezer yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Koro, ilk konserini Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde verecek.

Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Yüksel, AA muhabirine, girişimci kadınlar adına farkındalık oluşturma amacıyla bu koroyu kurduklarını söyledi.

Çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yüksel, "Kadınlar bıkmadan, usanmadan her hafta provaya geldiler, büyük bir azimle. İnşallah sonu da çok güzel olacak 8 Mart'ta." diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi saz ve ses sanatçısı bağlama eğitmeni Engin Sezer de 4 aydır kadınlarla koro çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Sezer, türküleri sevdirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Sevdirdiğimizi düşünüyoruz ki hepsi geliyor. 4 ayda 11 türkünün çalışmasını yaptık. Çok eğlenceli türküler olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu güzel konserimizi Allah'ın izniyle vereceğiz." dedi.

"Buraya gelince deşarj oluyorum"

Koroda yer alan Selma Turan ise Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) ve BEKAY Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi adına koroya katıldığını söyledi.

Her çarşamba Mudanya ilçesinden Yıldırım'a gelerek çalışmalara katıldığını anlatan Turan, "Bu koroya katılmak için her çarşamba iki saat yol katederek geliyorum o yoğun trafikte ama buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum, deşarj oluyorum. Engin Hoca'mın sayesinde kendi içimdeki kadın olmanın gücünü yeniden hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Turan, diğer kadınlarla birlikte başarılı olmanın daha mutlu hissettirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bana göre bu dünyadaki her şeyi şekillendirebilecek, var edebilecek, iyiye ve güzele yönlendirebilecek bir gücü var kadının. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnede olmak, bizi çok mutlu edecek. Çalışmalarımız bu kadar güzelse koromuzdaki yapacağımız gösteride de çok daha güzel sonuçlar vereceğimizi düşünüyorum."

Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Üyesi Cemile Köse de günün koşturmasından sonra dinlenip kafa dağıttığını söyledi.

Ailesinden destek gördüğünü aktaran Köse, eşinin her çarşamba kendisiyle gelip dışarıda beklediğini anlattı.

"Toplumun melodisini hep beraber göğüslüyoruz"

Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Koro çalışmalarına değinen Makar, "Biz kadınlar sadece üretmiyoruz, toplumun melodisini hep beraber göğüslüyoruz. Bu çalışmalarımızda da her notada dayanışmayı, her melodide birlikteliği yaşadık. Omuz omuza vermekten, dünyaya birlikte bir güzel beste bırakıyor olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yıldırım, 8 Mart, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadın Kooperatifinin Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Savaşta tansiyon yükseliyor İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Savaşta tansiyon yükseliyor! İran, Tel Aviv'i böyle vurdu

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:57:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Kooperatifinin Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.