Kadın Koroları Ankara'da Buluşuyor

Kültür Sanat

Ülke genelindeki 24 kadın korosu, düzenlenecek şenlikte Başkentlilerle bir araya gelecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, Farkındalığın Gücü Derneği Farkındalık Korosu ile Vista Korosu ülke genelindeki 24 kadın korosunu 1. Türkiye Polifonik Kadın Koroları Şenliği'nde buluşturacak.

Başkent Filarmoni Kadınlar Korosu tarafından düzenlenecek şenlik, ülke genelinde bulunan kadın korolarının sanatsal üretimlerini desteklemek, toplumda sanatın ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla 8-9 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Şenlikte 8 Mart Cumartesi günü şef İnci Tığlı Ayağ'ın yönetimindeki Vista korosu saat 17.00'de, şef Cihan Can'ın yönetimindeki SCAMV Kadınlar Korosu saat 17.40'ta, Cihan Can'ın yönetimindeki Farkındalığın Gücü Derneği Kadınlar Korosu ise 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te Musiki Muallim Mektebi'nde konser verecek.