Kütahya'da "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" sergisi açıldı

Kütahya\'da "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" sergisi açıldı
03.06.2026 19:36  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, kadın fotoğrafçıların objektifinden doğayı yansıtan 'Kadının Gözüyle Doğanın Dili' sergisi Millet Bahçesi'nde açıldı.

Kütahya'da "Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" isimli fotoğraf sergisi, Millet Bahçesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadın fotoğrafçıların objektifinden doğanın farklı güzelliklerini yansıtan serginin açılışı, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur, Çevre Haftası dolayısıyla özel bir çalışma hazırladıklarını belirtti. Oğur, dernek bünyesinde eğitim alan 20 kadın kursiyerle birlikte doğa gezileri düzenlediklerini ifade ederek, kadınların bakış açısıyla doğanın dilini fotoğraflarla anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Sergide yer alan fotoğrafların büyük bölümünün Kütahya'nın doğal güzelliklerini yansıttığını dile getiren Oğur, "Çevre Haftası nedeniyle 'Kadının Gözüyle Doğanın Dili' isimli sergimizi Kütahya Millet Bahçesi'nde açtık. 20 kadın kursiyerimizle birlikte doğayı gezdik ve kadının gözüyle doğanın nasıl görüldüğünü fotoğraflamaya çalıştık. Sergimizde toplam 20 fotoğraf yer alıyor. Eserlerin büyük kısmı Kütahya merkez, Simav ve Domaniç'te çekildi. Ayrıca İstanbul'dan da iki fotoğrafımız bulunuyor. Genel olarak Kütahya'nın doğasını ve doğal güzelliklerini yansıtan karelerden oluşan bir sergi hazırladık" dedi.

Doğa ve çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçlayan sergide yer alan fotoğraflar, ziyaretçilerden ilgi gördü. Kadın fotoğrafçıların objektifinden yansıyan doğa manzaraları, Çevre Haftası etkinliklerine sanatsal bir boyut kazandırırken, cevrenin korunması ve doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kütahya, Kültür, Çevre, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 'Kadının Gözüyle Doğanın Dili' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:32
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:44:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Kütahya'da "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.