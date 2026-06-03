Kütahya\'da "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" sergisi açıldı

Kütahya'da "Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan "Kadının Gözüyle Doğanın Dili" isimli fotoğraf sergisi, Millet Bahçesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadın fotoğrafçıların objektifinden doğanın farklı güzelliklerini yansıtan serginin açılışı, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur, Çevre Haftası dolayısıyla özel bir çalışma hazırladıklarını belirtti. Oğur, dernek bünyesinde eğitim alan 20 kadın kursiyerle birlikte doğa gezileri düzenlediklerini ifade ederek, kadınların bakış açısıyla doğanın dilini fotoğraflarla anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Sergide yer alan fotoğrafların büyük bölümünün Kütahya'nın doğal güzelliklerini yansıttığını dile getiren Oğur, "Çevre Haftası nedeniyle 'Kadının Gözüyle Doğanın Dili' isimli sergimizi Kütahya Millet Bahçesi'nde açtık. 20 kadın kursiyerimizle birlikte doğayı gezdik ve kadının gözüyle doğanın nasıl görüldüğünü fotoğraflamaya çalıştık. Sergimizde toplam 20 fotoğraf yer alıyor. Eserlerin büyük kısmı Kütahya merkez, Simav ve Domaniç'te çekildi. Ayrıca İstanbul'dan da iki fotoğrafımız bulunuyor. Genel olarak Kütahya'nın doğasını ve doğal güzelliklerini yansıtan karelerden oluşan bir sergi hazırladık" dedi.

Doğa ve çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçlayan sergide yer alan fotoğraflar, ziyaretçilerden ilgi gördü. Kadın fotoğrafçıların objektifinden yansıyan doğa manzaraları, Çevre Haftası etkinliklerine sanatsal bir boyut kazandırırken, cevrenin korunması ve doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de vurgu yaptı. - KÜTAHYA