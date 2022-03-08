Kadınlar Günü'ne özel "Düğüm" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika
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Kadınlar Günü'ne özel "Düğüm" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

08.03.2022 19:04

- Kadınlar Günü'ne özel "Düğüm" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Düğüm' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı.

- Kadınlar Günü'ne özel "Düğüm" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Düğüm' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Kadın temalı resimlerin yer aldığı sergiye iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ressam Haydar Ekinek'in "Düğüm" adlı sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Kadın temalı resimlerin yer aldığı sergide, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Projehane tarafından organize edilen etkinlikte yaklaşık 40 eser sergileniyor. Sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, oyuncu Fadik Sevin Atasoy gibi isimler katıldı. Serginin bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Ressam Haydar Ekinek, sergide yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bende bu güne özel bir kutlama yapmak istedim. Bir senedir bu sergiye hazırlanıyorum. Dünyanın her tarafından kadınlar şiddete maruz kalıyor. Bende sanatçı olarak böyle durumlara dikkat çekmek için bu sergiyi yaptım. Serginin ismi 'Düğüm'. Resimlerimde kadın ve halatı seçtim. Çünkü halat düğümlenir ve çözülmesi için büyük çabalar görülür. Umarım bu düğümü hep beraber çözeriz. Sergide 40 eser sergileniyor. Eserlerimiz bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugüne özel çok güzel sergi ve toplantılar oluyor. Aslında benim için bu günün önemi ve anlamı biraz daha kadınların iş gücünün ön plana çıkarılmasıdır" diye konuştu.

Projehane Kurucu Ortağı Bilge Kuru ise "Çok özel bir gün, kadınlarımızın gününü kutlarım. Emekçi kadınlarımızın günüyle birlikte sergiye merhaba dedik. Kadına şiddete hayır sloganıyla projeyi hayata geçirdik. Kadınlar Günü'nü her gün kutlayalım" dedi.

(UGR-MFA-E)

Kadınlar Günü'ne özel Düğüm sergisi sanatseverlere kapılarını açtı
Kadınlar Günü'ne özel Düğüm sergisi sanatseverlere kapılarını açtı
Kadınlar Günü'ne özel Düğüm sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Günü'ne özel 'Düğüm' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika


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