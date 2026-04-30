Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar için daha yaşanabilir kentler planlanıyor
30.04.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin pilot belediyeler arasında yer aldığı Kadın Dostu Kentler Projesi'nin 3. aşama eğitimleri Erzurum'da yüz yüze olarak başladı.

Kadın Dostu Kentler Projesi; T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği desteğiyle, UNFPA Türkiye yürütücülüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Eğitim programına belediye personelinin yanı sıra il genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı katılarak proje kapsamında yürütülecek çalışmaların önemine değindi. Eğitimlerde, şehir yaşamında kadınların daha aktif ve güvenli bir şekilde yer alabilmesine yönelik uygulamalar ve hizmet modelleri ele alınıyor.

Proje kapsamında Erzurum'da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla, kadınların sosyal hayata katılımının artırılmasının yanı sıra yaşlılar, engelliler ve diğer dezavantajlı kesimlerin de şehirde sunulan hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanabilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzurum

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:49:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.