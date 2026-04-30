Kadınlar için daha yaşanabilir kentler planlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin pilot belediyeler arasında yer aldığı Kadın Dostu Kentler Projesi'nin 3. aşama eğitimleri Erzurum'da yüz yüze olarak başladı.

Kadın Dostu Kentler Projesi; T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği desteğiyle, UNFPA Türkiye yürütücülüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Eğitim programına belediye personelinin yanı sıra il genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı katılarak proje kapsamında yürütülecek çalışmaların önemine değindi. Eğitimlerde, şehir yaşamında kadınların daha aktif ve güvenli bir şekilde yer alabilmesine yönelik uygulamalar ve hizmet modelleri ele alınıyor.

Proje kapsamında Erzurum'da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla, kadınların sosyal hayata katılımının artırılmasının yanı sıra yaşlılar, engelliler ve diğer dezavantajlı kesimlerin de şehirde sunulan hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanabilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM