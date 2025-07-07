Kadınlar Lavanta Tarlasını Canlandırıyor - Son Dakika
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Kadınlar Lavanta Tarlasını Canlandırıyor

Kadınlar Lavanta Tarlasını Canlandırıyor
07.07.2025 12:02
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Afşin'de kadın kooperatifi, lavanta tarlasını devralarak ekonomik gelir sağlıyor ve istihdam oluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden olan Afşin Lavanta Tarlasının işletmesini kurdukları kooperatifle devralan kadınlar, hem tarlada çalışıyor hem de lavantadan elde ettikleri ürünlerle gelir sağlıyor.

Afşin ilçesinde, 2020'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle 380 dekarlık alanda lavanta üretimine başlandı. Girişimci Neslihan Kızılay öncülüğünde bir araya gelen 7 kadın, Afşin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Kadınlar, yaklaşık bir ay önce bütünlük açısından Türkiye'nin en büyük lavanta tarlalarından olan Afşin Lavanta Tarlasının bakımını, üretimini ve turistik faaliyetlerini devraldı.

Lavanta tarlası içinde kafe kuran girişimci kadınlar, mor tarlaları görmeye gelen ziyaretçilere hem lavantadan elde edilen ürünleri satıyor hem de ev yapımı yiyecekler ikram ediyor.

"Artık burada kadınlar var"

Kooperatif Başkanı Neslihan Kızılay, AA muhabirine, hasat sonrası elde edilecek lavanta yağı ile kolonya, sabun, makyaj temizleme toniği ve çeşitli süs eşyaları üreterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İlçede kadın emeğinin son yıllarda ön plana çıkmaya başladığını belirten Kızılay, şunları söyledi:

"Deprem sonrası bu alan atıl kalmıştı. Biz de kadınlar olarak burayı tekrar canlandırmak istedik. İlçemizin kaymakamı ve belediye başkanı da kooperatifin kurulmasında bize destek verdi. Yeni hasat sonrasında lavantanın sabununu, yağını, kolonyasını yaparak satış ve pazarlamasını gerçekleştireceğiz. Artık burada kadınlar var."

"Kadınların yoğun talebi var"

Kızılay, kadınlara yönelik eğitimler düzenlediklerini ve halk eğitim merkezleriyle süs eşyası yapımı gibi alanlarda işbirliği yaptıklarını söyledi.

Kadınlara üretim çağrısı yapan Kızılay, "Kadınlarımızın yoğun talebi var. Lavanta ile magnet, düğün, nişan süslemeleri ve hediyelik ürünler yapılması planlanıyor. 7 kişiyle başladık ama kooperatifimizi büyütecek olan bu ilçedeki tüm kadınlardır. Kim ne üretiyorsa, hangi alanda becerikliyse gelsin, birlikte büyüyelim."

Kooperatif üyelerinden Hatice Erdoğan da evde hazırladığı yemek, tatlı ve yöresel ürünleri lavanta tarlasındaki kafede satarak aile ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Afşin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Lavanta Tarlasını Canlandırıyor - Son Dakika

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