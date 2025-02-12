Kadınlar Selçuklu, Osmanlı ve Yörük motifleriyle süslü aynalar üretti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınlar Selçuklu, Osmanlı ve Yörük motifleriyle süslü aynalar üretti

Kadınlar Selçuklu, Osmanlı ve Yörük motifleriyle süslü aynalar üretti

Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde 5 yıllık araştırmanın ardından Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde kullanan motiflerin yanı sıra Teke Yörükleri motiflerinin kullanıldığı 100'den fazla ayna tasarlandı.

12.02.2025 12:49
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Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde 5 yıllık araştırmanın ardından Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde kullanan motiflerin yanı sıra Teke Yörükleri motiflerinin kullanıldığı 100'den fazla ayna tasarlandı.

Enstitünün tarihi Kaleiçi merkez binasında, kentte önemli izler bırakan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile bölgede asırlardır yaşayan Teke Yörüklerine ait aynalar, asıl motiflerine sadık kalınarak yeniden tasarlanıyor.

Bu çalışmaya başlamadan önce tarih boyunca zerafetin simgesi aynaları aslına uygun yeniden tasarlamak için 5 yıl süreyle araştırma yapıldı. Bu kapsamda, enstitüde görev alan öğretmenler ve usta öğreticiler, dönemin minyatürlerini, yazma eserlerini inceledi, kütüphaneler ve müzelerde envanter çalışması yaptı.

Bölgedeki Yörük köylerinde de eski aynalar incelendi, örnek modeller modern bir yaklaşımla harmanladıktan sonra tasarımlar oluşturuldu.

Enstitüye gelen yetenekli kadınların elinde 100'den fazla el, masa ve boy aynası tasarlanarak seçkin bir koleksiyon oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne uyumlu olarak da bazı aynalar doğaya duyarlı ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapıldı.

"Suret-i Müsenna" adıyla marka tescili alınan koleksiyon, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya başlandı.

Aynalar yakın zamanda satışa da sunulacak

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, AA muhabirine, koleksiyonda 5 yıllık bir emeğin bulunduğunu belirtti.

Selçuklu'dan bu yana aynaların sıklıkla kullanıldığını ifade eden Erkal, aynaların ışığı yansıtması dolayısıyla savaş alanlarında bile kullanıldığını dile getirdi.

Erkal, koleksiyonda Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk kilim ve halı desenlerinin bulunduğu aynaların da yer aldığına dikkati çekerek, "Koleksiyonda 100'ün üzerinde tasarlanmış ayna var. Selçuklu ve Osmanlı saraylarında aynaların büyük yeri var. Hanedanlıkta özel bir hediye olarak değerlendiriliyordu. Tasarım ve marka süreci tamamlandı. Çok yakın bir zamanda satışa sunulacak." dedi.

Erkal, aynaların özellikle koleksiyonerlerin beğenisini kazandığını ifade etti.

Antalya, Burdur ve Isparta'daki Yörükleri incelediklerini anlatan Erkal, "Yörük başlarının kopyalanarak ayna ile birleştirildiği aynalar var. Yörük kültürünü de geleceğe aktarmış oluyoruz. Koleksiyon kadim Türk geleneklerini, desenlerini ve tasarımlarını geleceğe taşımak adına önemli bir koleksiyon." diye konuştu.

Koleksiyonda atık camları ayna yapımında kullandıklarını dile getiren Erkal, "Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirdiğimiz malzemeleri aynaların yapımında kullandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Selçuklu, Osmanlı ve Yörük motifleriyle süslü aynalar üretti - Son Dakika

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