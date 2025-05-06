Kadınlar ve Çocuklar Projesi Tanıtıldı

Karabük'te, Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) "Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki KADEM Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan KADEM Karabük Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen, yoksulluğun azaltılmasında önemli rol oynayan bir faktör olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında istihdam edilen kadınların, ekonomik özgürlük kazanmanın yanı sıra kendine güven ve toplumsal saygı elde ederek hem bireysel hem de aileleri açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Akgün, "Bu doğrultuda dezavantajlı kadınların kamusal alanda daha aktif rol almasını sağlamak, el becerilerini geliştirmek ve ürettikleri ürünlerden elde ettikleri gelirle bireysel ekonomilerine katkı sunmaları hedeflenmektedir." dedi.

Akgün, dezavantajlı ailelerden seçilecek 15 anne ve 15 çocuğun proje kapsamında destekleneceğini bildirerek, "Anneler eğitim ve atölyelere katılırken, çocukların etüt ve etkinliklerden faydalanması sağlanacaktır. Proje, Karabük ilinde uygulanacaktır. Kadınlara yönelik atölye kurulması ve yanlarında getirmek durumunda oldukları 7-14 yaş arası çocukları için etüt-etkinlik alanı oluşturulması planlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin de katkısıyla düzenlenecek ritmik faaliyetler ile hem kadınlar kazanılacak hem de dezavantajlı çocuklara devlet eliyle destek sunulacaktır." diye konuştu.

Eğitimler kapsamında, kadınlar için el sanatları, deri işleme, dikiş, iğne oyası, toplumsal cinsiyet farkındalığı, üreme sağlığı, çocuk gelişimi, iletişim becerileri, girişimcilik, dijital pazarlama ve finansal okuryazarlık gibi konular ele alınacağını anlatan Danışmaz, eğitimlerle kadınların hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Akgün, çocuklara yönelik eğitim modüllerinde ise mahremiyet bilinci, akıl ve zeka oyunları ile okul destek programlarının yer alacağına değinerek, "Eğitimler hafta içi annelere, hafta sonları ise anne-çocuk birlikteliğini destekleyecek şekilde planlanacaktır. Kadınların kendi potansiyellerinin farkına varması, kendilerini yeniden keşfetmesi ve geleceğe dair umutlarını güçlendirmesi hedeflenmektedir. Öz doyuma ve mutluluğa ulaşan kadınların, mutlu çocuklar yetiştirerek gelecekte daha güçlü ve bilinçli bireylerin ortaya çıkmasına katkı sağlaması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.