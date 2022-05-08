Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması - Son Dakika
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Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması

08.05.2022 12:44

- Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması İzmir'in Seferihisar ilçesinde Hıdırellez ertesi yapılan gündüz eğlenceleri ilçenin önemli kültürel değerlerinden biri. Her yıl köylerde şenlik havasında geçen kutlamalar pandemi sebebiyle bir süredir yapılmıyor.

- Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde Hıdırellez ertesi yapılan gündüz eğlenceleri ilçenin önemli kültürel değerlerinden biri. Her yıl köylerde şenlik havasında geçen kutlamalar pandemi sebebiyle bir süredir yapılmıyor. Seferihisar kültürüne katkı sunmak isteyen Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede Hıdırellez'in önemli simgelerinden biri olan oğlak dolması ile geleneği canlandırarak misafirlerine tanıtıyor.

Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar'da baharın müjdecisi olarak kutlanan Hıdırellez, Türk kültürünün önemli parçalarından biri. İzmir'in Seferihisar ilçesinin köylerinde de şenlik havasında kutlanan Hıdırellez, pandemi sebebiyle bir süredir kutlanamıyordu. Bölgedeki gelenekleri canlı tutmak için çalışmalar yapan Seferihisar Hanımeli Kadın Kooperatifi, kültürü canlandırmak adına Hıdırellez'in simgeleşen lezzeti oğlak dolması ile misafirlerini ağırlayarak Seferihisar'da Hıdırellez kültürünü tanıttı.

Hıdrellez menüsü

Seferihisar'ın Hıdırellez adetlerini anlatan Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin şöyle konuştu: "Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak hem adetlerimizden hem de bu güne özel yaptığımız yemeklerimizden bahsetmek istedik. Fırına koyduğumuz, hazırladığımız oğlak dolmamız var. Bu dolmamız, içini pirinç ve ciğerle kavurarak hazırladığımız bir dolma. Üstüne yine oğlağımızın iç yağını gömlek yağını koyup fırına verdiğimiz bir dolma." Hıdırellez'in aile üyeleriyle ve sevdikleriyle bir araya geldikleri kıymetli bir gün olduğunu ifade eden Evin, "Tatlı olarak Seferihisar'ımızın lorlu samsades tatlısı var. Bugün o da çok severek yaptığımız, önemli günlerimizde hep yaptığımız bir tatlıdır. Güzel adetlerimiz var. Biz bugün böyle bir araya gelip yiyip içmeyi çok severiz. Her köyümüzün her mahallemizin farklı adetleri de var" diye konuştu. Seferihisar'ın Gödence, Beyler köylerinde festival havasında geçen Hıdırellez etkinliklerinin, askerden gelen gençlerin annelerinin verdiği kurbanlarla yapılan oğlak dolmaları ve toplu yemeklerle tüm bölgenin insanın buluştuğu bir şenlik olduğunu anlatan Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadınları, pandemi sebebiyle ara verilen etkinlikleri ilerleyen yıllarda yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması
Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması
Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması
Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması
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Seferihisar, Hıdırellez, Balkanlar, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlardan bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması - Son Dakika


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