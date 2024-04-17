Kadınların el emeği ürünleri sergide

Kültür Sanat

Kadınların günyüzüne çıkardığı el emeği ürünler görücüye çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'da unutulmaya yüz tutmuş ve kadınların yenilik katarak tasarladıkları motiflerle yeniden hayat bulan el emeği ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" isimli resim sergisi açıldı. Sergide kadınlar tarafından gün yüzüne çıkartılan birçok el emeği ürün beğeniye sunuldu. Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışını Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün yaptı. Ardından Ergün, beraberindeki Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sergiyi gezdi. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, katılımcılara sergi hakkında bilgiler verdi.

Sergi ile ilgili bilgi veren Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, "Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi olarak 6 yıla yakın bulunduğumuz Atabey Konağında gelenekselimizi yaşatmaya, yeni inovasyonlar katarak günümüze aktarmaya çalışıyoruz. Turizm Haftası'nda hanımlarla birlikte düşündük, 200 yıl önce kadınlarımızın el emeği göz nuru döktüğü ürünlerle bunlara yenilikler ekleyerek günümüze taşıyıp bir sergi yapalım diye düşündük. Sergimize Valiliğimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile kadınlarımızın ilgisi yoğun oldu. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bu sergi, Kültür Müdürlüğümüz ile paydaş olarak yaptığımız bir sergi. Amacımız gelenekseli yeni nesile farklı bir şekilde tanıtarak öldürmemek ve geçmiş dönemlerde kadınlarımızın hissiyatları ile el emekleri ile döktüğü bütün motifleri günümüze aktararak uzun yıllar yaşatabilmeyi amaçlıyoruz. Sergimizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımız yoğunlukta bulunuyor. Bunun dışında coğrafi işareti alınan taş baskı, tırnak bağı, iğne oyası, sepetçilik, tezgah dokuması gibi ürünleri yeni inovasyonlar katıp geçmişle geleceği birleştirerek sergimizde yeni motiflerimizi tanıtıyoruz. Sergimiz, üç gün sürecek ve Cuma gününe kadar açık kalacak" dedi.

Sergiye katılan Ergül Küçüksipahioğlu ise, " Devrekani'de 2019 yılında Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği dokuma kursuna katılarak kendimi geliştirdim ve tezgah almaya karar verdim. Şu anda tasarımlarımı kendi atölyemde yapmaktayım. Çantalarımızın dokumasını ve diğer çeşitli ürünlerin dokumasını kendim yapıyorum. Başardığım için çok mutluyum, unutulmaya yüz tutmuş dokumalarımızı bugünlere kadar getirebildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Sergiye katılan Şengül Elbasdı Güder de, "Kastamonu'da unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik mesleğini icra ediyorum. 2016 yılında girdim, KOSGEB destekli olarak yola çıktım. Yanımda çalışanlarım var şu anda, onlarla birlikte sepetçilik imalatı yapıyorum. Ağacını da kendimiz yetiştiriyoruz. Her şeyi tamamıyla bizlere ait" şeklinde konuştu.