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Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı - Son Dakika

Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı

16.01.2022 09:53

Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı Kağıthane Belediyesi tarafından 20 bin kitaptan oluşan, içerisinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından 20 bin kitaptan oluşan, içerisinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından bünyesinde 20 bin kitap barındıran, içinde ücretsiz internet ve ikramların da yer aldığı Sultan Selim Millet Kıraathanesi, açılış töreniyle birlikte vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından tüm protokol üyeleri sahnede açılış kurdelesi kesti. Tören sonrasında Başkan Öztekin ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

"Herkesin çok yüksek seviyede faydalanacağı bir ortamla hazırlanmış"

Tören sonrası konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kıraathanenin çok önemli bir mekan olduğunu söyleyerek, "Özellikle birkaç mahallemize hitap etmesiyle beraber bir bilgi hazinesinin burada yer aldığı gibi bir çok güzel kitabın yer aldığı önemli bir kütüphanemiz de var. Aynı zamanda güzel bir çalışma ortamı da var yani gençlerimizin, çocuklarımızın, üniversiteye hazırlanan veya diğer sınavlara hazırlanan herkesin çok yüksek seviyede faydalanacağı bir ortamla hazırlanmış. Ben emeği geçen Belediye Başkan'ımıza, projede ve imalatında emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Nice böyle güzel Millet Kıraathanesi ve kütüphanesi açılışında Rabbim bizleri bir araya getirmeyi nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Böyle değerli bir projeyi hayata geçirdiği için Belediye Başkanı'mızı ve ekibini tebrik ediyorum"

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç açıklamasında, "Hep beraber açılışını yaptığımız Sultan Selim Millet Kıraathanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum ben de. İçinde barındırdığı yaklaşık 20 bin kitabıyla sadece bir kütüphane bilgi hazinesi, bilgi yuvası değil hep beraber şahit olduk, gördük, gezdik. Gençlerimize, yavrularımıza, bizim geleceğimizi inşa edecek yavrularımıza katkıda bulunabilecek çok güzel ders çalışma ortamı, vakit geçirebilecekleri, üniversiteye hazırlanabilecekleri çok güzel bir ortamla hazırlanmış. Bundan dolayı ben böylesine değerli bir projeyi hayata geçirdiği için Belediye Başkanı'mızı ve ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, ilçemize, mahallemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bu, bizim bu dönem içinde 3. kütüphanemiz oluyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise Sultan Selim mahallesinde güzel bir millet kıraathanenin açılışında hep birlikte olduklarını belirterek, "Çok değerli vekilimiz, Belediye Başkanlarımız, çok değerli misafirlerimizin katıldığı programla birlikte açılışımızı gerçekleştirmiş olduk. Ben gençlerimize, çocuklarımıza, büyüklerimize, millet kütüphanemiz tekrar hayırlı olsun diliyorum. Burada 20 binden fazla kitabımız var. Birçok farklı alanlarda, bilim, kültür, sanatta, edebiyatta çok güzel kitaplarımız var, çocuklarımızın ben bundan faydalanacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda bu bizim bu dönem içinde 3. kütüphanemiz oluyor ve bütün kütüphanemizden, gerek Emniyet Evleri mahallemizde, gerek Hamidiye mahallemizde şimdi de Sultan Selim mahallemizdeki kütüphanemizden binlerce gencimiz yararlanacaktır. Aynı zamanda birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Ben bu projemizin her birisinin Kağıthane'mize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı
Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı
Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı

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Sultan Selim, Mustafa Koç, Kağıthane, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kağıthane'de Sultan Selim Millet Kıraathanesi açıldı - Son Dakika


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