Kahramanmaraş'ın Ceviz Oyma Sandıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ın Ceviz Oyma Sandıkları

Kahramanmaraş'ın gelin çeyizlerinde yer alan ceviz oyma sandıkları, geçmişten günümüze ilgi görüyor.

21.12.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları geçmişten günümüze ilgi görüyor

KAHRAMANMARAŞ - Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde götürdükleri, ünü dünyaya yayılan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları geçmişten günümüze ilgi görüyor. Coğrafi tescilli ürün kentin tarihi çarşılarında beğeniye sunuluyor.

Kahramanmaraş, geçmişten günümüze uzanan zengin el sanatlarıyla ünlü bir şehir olarak, özellikle ceviz oyma sandıklarıyla adını duyuruyor. Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde yer alan ve zamanla ünü dünya çapına yayılan bu sandıklar, hem estetik hem de kültürel değerleriyle dikkat çekiyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu geleneksel el sanatı, günümüzde de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandıkları, coğrafi tescilli işaretli ürünler arasında yer alıyor. Bu, sandıkların yalnızca estetik ve fonksiyonel açıdan değil, aynı zamanda özgünlükleri ve kalite standartları açısından da özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ceviz ağacından yapılan sandıklar, ince işçilikleri ve zarif desenleriyle her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşısı, bu geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı en önemli merkezlerden biri. Yüzyıllardır ticaretin ve el sanatlarının merkezi olan çarşıda, ceviz oyma sandıkları ustaların elinden çıkmaya devam ediyor.

Esnaf Ökkeş Maraşlıoğlu, "Kahramanmaraş'ın sandıkları çok çeşitlidir. Küçük aksesuar olarak hediyelik eşyalar da mevcut. Sandıklar çam ve ceviz olarak üretiliyor ve kalitesine göre 15 günde bir sandık yapılabiliyor. Fiyatları 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Aynı zamanda küçük hediyelik şifreli sandıklar da yapılıp satılıyor" dedi.

Muhammet Kasım Tatlıgül de sandıkları çok beğendiğini ve incelediğini belirterek, "Ahşap gerçekten bu görüntüsü ile insana huzur veriyor. Biz Malatya'dan geldik ve bu ürünler dikkatimizi çekti. Hepsi el emeği ürünler. Ustalarımızın ellerine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Osmanlı, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ın Ceviz Oyma Sandıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:34 Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş’ın formasını imzaladı Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:35 Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
01:12 Şam’da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu tv100 muhabiri canlı yayında aktardı Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 02:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Ceviz Oyma Sandıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.