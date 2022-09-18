Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları sinema etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları sinema etkinliğinde buluştu

18.09.2022 14:42

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit ve gazi çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit ve gazi çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Bir holding Doğa Yaşam Kulübü organizasyonuyla çocuklar, kent merkezinde özel bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürüldü.

Yaklaşık 100 şehit ve gazi çocuğunun katıldığı etkinlikte çocuklar animasyon film izledi.

Patlamış mısır ve çeşitli içeceklerin hediye edildiği etkinlikte çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şehitlerin kıymetli emanetleriyle bu tür etkinliklerle bir araya gelmeyi amaçladıklarını ifade eden Gümüşer, şöyle konuştu:

"Doğa ve Yaşam Kulübü olarak Kahramanmaraş için son derece önemli olan Şehit ve Gaziler Derneği ile güzel bir etkinlik planladık. Bugün buradaki şehit çocuklarıyla birlikte bir sinema filmi izledik. Aynı zamanda kendileri içinde hediyelerimiz olacak. Tabii bizim için şehitler çok büyük önem arz ediyor. Biz onları sadece bugün hatırlıyoruz ama onlar her zaman kalbimizde. Çünkü bizim için bu vatanın içerisinde güvenli şekilde yaşayabilmemiz için varını yoğunu ortaya koyan her şeyi geçmiş canını ortaya koyan insanların çocuklarıyla birlikteyiz. Bu bizler için çok duygusal bir şey. Biz onlara minnet borçluyuz."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da etkinliğe destek olan holding yöneticilerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Kahraman, "Bugün burada çocuklarımıza sinema etkinliği düzenledik. Çeşitli hediyeler vereceğiz. Onların unutulmadığını, devletinin, şehri yönetenlerinin, iş adamlarının her türlü toplumun bu çocukların yanında olduğunu gösterip onların birazcık gülümsemesine ortak olmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

Etkinlik, şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları sinema etkinliğinde buluştu - Son Dakika

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