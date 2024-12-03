Kahramanmaraş'ta Depremden Kurtarılan Antikalar Sergileniyor

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Kahramanmaraşlı antika tutkunu depremde kurtarılan eşyaları sergiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkazdan çıkarılan tarihi araç ve gereçler alanda sergileniyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan antika tutkunu Cahit Altıgöz, 6 Şubat depremlerinin ardından enkazlardan çıkardığı kente özgü tarihi araç ve gereçleri gün yüzüne çıkardı. Şimdi bu değerli antika eşyalar, Onikişubat Belediyesi'nin Expo alanında sergileniyor.

Altıgöz'ün sergisinde 100'ün üzerinde antika eşya yer alıyor. El yapımı tarım aletlerinden geleneksel mutfak eşyalarına kadar birçok tarihi parça, hem ziyaretçileri geçmişe götürüyor hem de Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını yaşatıyor.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri ise bu serginin, Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

Cahit Altıgöz, "Bu eşyalar bizim geçmişimizi anlatıyor, kimliğimizi yansıtıyor. Depremde bu tarihi değerlerin de yok olmasına gönlüm razı olmadı. Her birini dikkatle toparladım ve şimdi halkımızla buluşturuyorum. İnsanların depremde sadece eşyaları değil anıları ve atalarından kalan el emeği göz nuru eşyaları da yok oldu. Belki de hiç bir anısı kalmadı gelecek kuşaklara biz de deprem sonrası parçalanmış yok olmuş değerinde satın alarak burada sergiliyoruz. Burayı adeta yaşayan bir müze haline getirdik" dedi.