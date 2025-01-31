Kale\'de Öğrencilere Sinema Etkinliği

Kültür Sanat

Malatya'nın Kale ilçesinde yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Halk Kütüphanesi tarafından halk kütüphanesi okuma salonunda düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı "Aya Sihirli Yolculuk" animasyon filmi gösterildi.

Etkinlikte öğrencilere, çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Programa, Kale İlçe Emniyet Amiri Murat Yıldırım, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Yazı İşleri Müdürü Ömer Arı, Kale Malmüdürü Yunus Karataş, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphane Sorumlusu Sümeyra Açıktepe, aileler ve öğrenciler katıldı.