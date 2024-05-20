Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan'ın eserlerinin yer aldığı "Bir Yörük Öyküsü" sergisi, Adana'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Çalışkan'ın, 17 Mayıs'ta Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Kışla Yerleşkesi'nde açılan sergisi devam ediyor.
Küratörlüğü Haluk Uygur'un yaptığı sergide, Çalışkan'ın 56 eseri yer alıyor.
Ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren sergi, 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan'ın Eserlerini İçeren Sergi Adana'da - Son Dakika
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