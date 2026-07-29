Kaligrafi Sanatı Kütahya\'da Göz Ardı Ediliyor

Kütahya'da uzun yıllardır kaligrafi sanatıyla ilgilenen ve bu alanda eğitimler veren Akif Ören, kaligrafinin yalnızca estetik bir yazı biçimi olmadığını, aynı zamanda insanın ruh dünyasını geliştiren önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi. Kütahya'da kaligrafiye yeterli ilginin gösterilmediğini belirten Ören, bu sanatın gelecek nesillere aktarılabilmesi için okullarda, üniversitelerde ve kamu kurumlarında daha fazla etkinlik düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaligrafinin Latin harflerinin estetik kurallar çerçevesinde güzel yazılması anlamına geldiğini belirten Akif Ören, bu sanatın İslam kültüründeki hüsn-i hat sanatıyla benzer bir anlayış taşıdığını dile getirdi. Arap harflerinin sanatsal biçimde yazılmasına "hat", Latin harflerinin estetik şekilde yazılmasına ise "kaligrafi" denildiğini anlatan Ören, her iki sanatın da ortak noktasının yazıyı bir sanat eserine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Kaligrafinin tarihi gelişimine de değinen Ören, Avrupa'da özellikle Alman ve İtalyan din adamlarının İncil'i estetik yazılarla çoğaltıp dağıtmak amacıyla bu sanatı geliştirdiğini ifade etti. İslam medeniyetinde ise Kur'an-ı Kerim'in hattatlar tarafından büyük bir titizlik ve sanat anlayışıyla yazıldığını hatırlatan Akif Ören, bu geleneğin yüzyıllardır yaşatıldığını belirtti.

Yıllardır kaligrafi eğitimi verdiğini dile getiren Akif Ören, amaçlarının yalnızca güzel yazı öğretmek olmadığını vurgulayarak, "Biz bu sanatı yeni nesillere el emeği, göz nuru ve sabır isteyen bir uğraş olarak aktarmaya çalışıyoruz. Kaligrafi, insanın ruhunu disipline eden, dikkatini geliştiren ve estetik bakış açısını güçlendiren önemli bir sanat dalıdır. Yazıyı güzelleştirirken aslında insanın iç dünyasını da güzelleştiren bir süreç yaşanıyor" dedi.

"Kütahya'da ilgi yetersiz"

Kaligrafiye Kütahya'da beklediği ilginin gösterilmediğini ifade eden Ören, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu sanatın daha fazla destek gördüğünü söyledi. Başka illerde kaligrafi sergileri, kurslar ve çeşitli kültürel etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Ören, "Kütahya'da da kurslar açtık ancak ilgi yeterli olmadı. Katılım az olduğu için kurslarımızı uzun süre devam ettiremedik. İnsanlarımız daha çok ortaya çıkan eserlere ilgi gösteriyor. Oysa bu eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan sanatın kendisi yeterince tanınmıyor" diye konuştu.

Hazırladığı eserlerde hem dini içerikli yazılar hem de özgün tasarımlar bulunduğunu anlatan Ören, özellikle Türkçe kaligrafi çalışmalarının yeterince ilgi görmediğini söyledi. Hz. Muhammed'e salavat içeren eserler hazırladığını ve çeşitli yazıları tablo haline getirdiğini belirten Ören, insanların çoğu zaman bu eserlerin Arapça yazılmış örneklerini sorduklarını ifade ederek, "Kaligrafiyle hazırladığım Türkçe eserler gösterildiğinde, birçok kişi bunun Arapça yazılmış hali var mı diye soruyor. Oysa bu eser zaten kaligrafi sanatının bir örneği. Bu durum, kaligrafinin toplum tarafından tam anlamıyla tanınmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in ismini logo formunda tasarladığı bir çalışmasından da söz eden Ören, bazı vatandaşların bunun Arapça yazılışını talep ettiğini, Türkçe tasarımların ise aynı ilgiyi görmediğini belirterek, bunun kaligrafi sanatına yönelik bakış açısını ortaya koyduğunu ifade etti.

"Okullarda ve üniversitelerde tanıtılmalı"

Kaligrafinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yöneticileri ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yaptığını anlatan Ören, özellikle gençlerin bu sanatla tanıştırılması gerektiğini söyledi. Okullarda ve üniversitelerde canlı performanslar sergileyebileceğini belirten Akif Ören, "Etkinlikler düzenleyelim, öğrenciler kaligrafiyi yakından tanısın. Yazının nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü görsünler. Gençlerin bu sanatla tanışması onların hem estetik bakış açısını hem de sabır, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirecektir" dedi.

" Sanat, ruh sağlığına da katkı sağlar"

Kaligrafinin yalnızca estetik bir uğraş olmadığını, aynı zamanda ruhsal gelişime katkı sağlayan bir sanat dalı olduğunu savunan Ören, resim, müzik ve hat sanatının insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi. Güzel yazının hangi dilde olursa olsun insan ruhuna hitap ettiğini ifade eden Ören, "Arapça, Türkçe, Japonca ya da başka bir dil fark etmez. Güzel yazı sanatı insanın ruhuna huzur verir. Biz bunun hastaların rehabilitasyonunda, ruhsal sıkıntı yaşayan bireylerde ve hatta cezaevlerinde yürütülecek sosyal rehabilitasyon çalışmalarında da faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Kaligrafi, insanın sabrını geliştiren, öfkesini kontrol etmesine yardımcı olan ve dikkatini artıran önemli bir uğraştır" diye konuştu.

Kaligrafi sanatının yaygınlaştırılması adına her türlü projede gönüllü olarak görev almaya hazır olduğunu dile getiren Akif Ören, okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarından gelecek davetlere açık olduğunu söyledi. Sanatın bireyin manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ören, "İnsanın bedenini besleyen ihtiyaçlar olduğu gibi ruhunu besleyen değerler de vardır. Resim, müzik, hat ve kaligrafi gibi sanatlar ruhun gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle kaligrafinin daha fazla desteklenmesi, gençlere tanıtılması ve eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiğine inanıyorum. Kurumlarımız bu konuda çalışma yapmak isterse bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.