Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Nostaljiyle Dolu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Nostaljiyle Dolu

Kanal D\'nin Yeni Dizisi \'Annem Ankara\' Nostaljiyle Dolu

'Annem Ankara', 90'lı yıllara geri götüren, umudunu kaybetmeyen bir annenin gerçek hikayesini anlatan yeni dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve nostaljik atmosferiyle izleyicileri bekliyor.

18.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
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KANAL D'nin yeni projesi 'Annem Ankara', tüm Türkiye'yi 90'lı yıllara götürecek. Umudunu hiç kaybetmeyen bir annenin mücadelesini anlatan yapım; mekanlarıyla, kostümleriyle ve aksesuarlarıyla yakın dönem Ankara'sını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecek.

Çarşamba akşamı yayınlanmaya başlayacak olan dizi, bir yandan Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi iki önemli ismi buluştururken diğer yandan da izleyicilerin anılarını sürpriz bir şekilde ölümsüzleştirecek.

90'lara ait fotoğraflarını, 'annemankara@kanald.com.tr' adresine gönderenler, dizinin kapanış jeneriğinde fotoğraflarını görecek. Böylece hem kendilerini geçmişe götürerek nostalji yaşayacak hem de varsa kaybettikleri yakınlarını anacak.

GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ: ANNEM ANKARA

Annem Ankara, kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin gerçek yaşamdan alınmış hikayesini anlatıyor. BKM imzalı proje, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu hiç yitirmeden çocuklarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor.

MÜCADELECİ BİR ANNE

Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20'de Kanal D başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Annem Ankara' Nostaljiyle Dolu - Son Dakika

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