Kandıra'da "Gelecek İçin Sanat Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Kandıra'da "Gelecek İçin Sanat Sergisi" açıldı

08.03.2022 17:27
Kandıra'da "Gelecek İçin Sanat Sergisi" açıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Gelecek için Sanat Sergisi" açıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Gelecek için Sanat Sergisi" açıldı.

Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediyesi ve Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu'nun desteğiyle Kandıra Yelkencioğlu Konağı'nda açılan sergide, 21 ülkeden 40 sanatçının 45 orijinal eseri yer alıyor.

Serginin açılışı, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, kamu kurumu yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Ünal, Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede uluslararası resim sergisi açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu güzel etkinliklerin sürmesini diledi.

Başkan Turan da sanata, sanatçılara ve gençlere destek olmaya gayret ettiklerini anlatarak, "Değerli hocamız bu enerjisini, performansını bu özel günde değerlendirmek istedi. Biz de kendisini kırmadık. Bunun gibi organizasyonları yazın daha güzel atmosferde, önü ve arkası daha dolu olarak yeniden yapmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu Resim Öğretmeni Dr. Müberra Bülbül ise ilk sergilerini kasım ayında açtıklarını belirterek, "Sergimize 40 sanatçı içerisinden 8'ini davet ettik. Resim, dijital sanat ve fotoğraf üzerine birçok eser mevcut. Kendileri, cuma gününe kadar canlı resimler yapacaklar. Bunları da sergileyeceğiz." dedi.

Sergi, 14 Mart'a kadar gezilebilecek.

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Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Kocaeli, Kandıra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kandıra'da 'Gelecek İçin Sanat Sergisi' açıldı - Son Dakika


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