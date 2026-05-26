Kano'da Kurban Bayramı için Kına Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kano'da Kurban Bayramı için Kına Hazırlıkları

26.05.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kano kentinde, kadınlar ve çocuklar Kurban Bayramı için geleneksel kına desenleri hazırlıyor.

Nijerya'nın kuzeyinde kadınlar, genç kızlar ve çocuklar, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ellerine ve ayaklarına yaptıkları geleneksel kına desenleriyle bayram sevincini karşılıyor.

Yüzyıllardır bölgenin kültürel ve dini yaşamında önemli bir yere sahip olan kına geleneği, özellikle dini bayramlar öncesinde Kano kentinin mahallelerinde yeniden canlanıyor.

Bayram öncesindeki son günlerde kına sanatçılarının evleri ve küçük atölyeleri dolup taşarken, kadınlar ve çocuklar saatler süren işlemlerle ellerini ve ayaklarını çeşitli motiflerle süslüyor.

Kano'da kına desenlerinde özellikle "siyah bant" olarak bilinen yöntem dikkati çekiyor.

Kına sanatçıları, hazır şablonlar ve siyah bantlar kullanarak önce çiçekli ya da geometrik desenlerin ana hatlarını oluşturuyor. Daha sonra geleneksel kına karışımı, desenlerin üzerine uygulanıyor.

Özellikle ayak üstü, avuç içi ve parmaklarda kullanılan bu yöntem sayesinde desenler, daha simetrik ve belirgin hale geliyor.

Çiçek motifleri, örgü desenleri ve geleneksel Hausa süslemelerinden oluşan şekiller, bayram boyunca kadınların ellerini ve ayaklarını süslüyor.

Küçük kız çocukları için ise daha sade ve yuvarlak motifler tercih ediliyor.

"Bayram hazırlıkları kınasız tamamlanmış sayılmaz"

Kentte yaşayan kına sanatçısı Safeenah Abdullahi Saleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde kına yaptırmanın Kano'da önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Bayram hazırlıklarının yeni kıyafetler, ayakkabılar ve kına olmadan tamamlanmış sayılmadığını belirten Saleh, "Çocukluğumuzdan beri annelerimiz bizi bayramdan önce kına yaptırmaya götürürdü. Şimdi de biz yapıyoruz ve anneler çocuklarını getiriyor." dedi.

Saleh, bayram öncesi dönemin kendileri için en yoğun zaman olduğunu da ifade etti.

Özellikle genç kızların detaylı desenlere ilgi gösterdiğini anlatan Saleh, "Siyah bant kullanarak desenlerin sınırlarını belirliyoruz. Bu yöntem, desenlerin daha belirgin ve estetik görünmesini sağlıyor." diye konuştu.

Kınanın koruyucu gücüne inanılıyor

Nijerya'nın kuzeyindeki Hausa toplumunda bazı aileler, kınanın sadece süs amacı taşımadığına, aynı zamanda nazar ve kötü enerjiden koruduğuna da inanıyor.

Bayram arifesinde mahalle aralarında kurulan geçici kına noktalarında kadınlar ve genç kızlar bir araya gelirken, çocuklar da sırayla ellerine küçük desenler yaptırıyor.

Bazı kına sanatçıları müşterilerine desen katalogları gösterirken, bazıları ise motifleri doğrudan ele çiziyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Kano sokaklarında görülen kına hazırlıkları, kentte bayram coşkusunun en dikkat çekici geleneklerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Nijerya, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kano'da Kurban Bayramı için Kına Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:41:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kano'da Kurban Bayramı için Kına Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.