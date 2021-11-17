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Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

17.11.2021 10:38
Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin ilk ara tatili Kapadokya'da yoğunluğa neden oldu.

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin ilk ara tatili Kapadokya'da yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları, sıcak hava balonları, vadi ve otelleriyle ünlü Kapadokya, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili nedeniyle yerli turist akınına uğradı. Bölgeyi gezmeye gelen misafirler başta sıcak hava balonu olmak üzere, ATV ve at turu ile cip safari gibi etkinliklere katılıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyelerini de ziyaret eden turistler, burada çanak yapımını deneyimliyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, Kapadokya'nın sonbahar güzelliğini görmek için yerli ve yabancı turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Bu kısa tatilde bölgenin tercih edilmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Durmaz, "Kapadokya'nın sonbahar güzelliğini görmeye gelen, balon ve diğer aktivitelere katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğuna, ara tatilin de girmesi Kapadokya'da doluluğu artırdı." dedi.

Durmaz, yabancı turist sayısının da her geçen gün arttığına işaret ederek, "2020 yılındaki pandemi sürecini geride bırakmış bulunuyoruz. 2021 yılı Kapadokya açısından oldukça güzel geçti diyebiliriz. 2022'den daha çok umutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda pandemi sürecini atlatmış ve yöremizde yüzde 100 dolulukların devam edeceği günler bekliyoruz." diye konuştu.

Ozan Şenol da eşi ve çocuğuyla tatil için İstanbul'dan geldiklerini anlattı.

Kapadokya'yı daha önce de ziyaret ettiklerini aktaran Şenol, "Bu kadar yoğun gezememiştik. Her yeri dolaştık, çok beğendik. Bu mevsimde de iyice güzelleşiyor. Yurt içinde kesinlikle gezilmesi gereken bir nokta." ifadelerini kullandı.

Seda Şenol da "Daha önce çok fazla gezme fırsatımız olmamıştı. Şimdi daha uzun bir plan yaptık. Çok güzel burası. Sonbaharda da çok güzelmiş. Çok keyifli, gezilecek çok fazla yer var. Görülmeye değer bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'ya 17 yıl aradan sonra yeniden geldiğini belirten Umut Zengin, "Lise döneminde gelmiştim ama tekrar görmek istiyordum. Tarihi dokusu çok hoş. Bugün ATV ile gezeceğiz, yarın da balon turuna katılacağız." şeklinde konuştu.

Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor
Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor
Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor
Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Kapadokya, Sonbahar, turist, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da ara tatil yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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