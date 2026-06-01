Kapadokya'da Yardım Konseri - Son Dakika
Kapadokya'da Yardım Konseri

01.06.2026 14:20
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ABD'den gelen University of St. Thomas Senfonik Üflemeli Çalgılar Topluluğu konser verdi. Konserin gelirinin hastalar için harcanacağı açıklandı.

Kapadokya bölgesindeki Perili Ozanlar Vadisi, ABD'den gelen University of St. Thomas Senfonik Üflemeli Çalgılar Topluluğu'nun düzenlediği konsere ev sahipliği yaptı. Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında 'Müzik Hayat Kurtaran İyilik' temasıyla yardım amaçlı düzenlenen etkinlikte, Şef Matthew George yönetimindeki topluluk sahne aldı.

UNUTULAMAZ MÜZİK DENEYİMİ

Profesörler ve öğrencilerden oluşan ekip, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Peribacalarıyla çevrili vadide gerçekleştirilen konser, özel ışıklandırmalar ve doğal atmosferin de katkısıyla görsel bir şölene dönüştü. Yerli ve yabancı çok sayıda müzikseverin katıldığı konserde, sanat ve sosyal sorumluluk bir araya geldi.

KONSER GELİRİ HASTALARA

Konserin ardından açıklama yapan topluluk üyeleri, Kapadokya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk halkının misafirperverliğine teşekkür etti. Kapadokya Rotary Kulübü, Perili Ozanlar Vadisi ve St. Thomas Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konserden elde edilen gelirin, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yeni diyaliz makineleri alınması ve Alzheimer hastalarına destek amacıyla kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

