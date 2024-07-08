Kapadokya Üniversitesi'nde Aşık Sanatı Sempozyumu düzenlendi

Kültür Sanat

Kapadokya Üniversitesinde (KÜN) "Aşık Sanatı Sempozyumu"nun dördüncüsü düzenlendi.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde, Erzurum'un kültür mirasını ve aşık sanatını değerlendirmek amacıyla "Aşık Sanatı Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Kapadokya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'nın anısına düzenlenen sempozyum, KÜN'ün Mustafapaşa köyündeki yerleşkesinde yapıldı.

Programda, "Aşık sanatında yöreler ve türler", "Aşık sanatına yeni yaklaşımlar", "Aşık sanatında dünya görüşü", "Aşık sanatı ve eko eleştiri" başlıklı bildiriler sunuldu.

Sempozyuma KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile davetliler ve öğrenciler katıldı.