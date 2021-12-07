Kapadokya'ya ziyaretçi sayısı düştü - Son Dakika

- Kapadokya'ya ziyaretçi sayısı düştü

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki aya göre düştü.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık, başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni Kasım ayında 242 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. En çok ziyaret edilen ören yeri 73 bin 989 yerli ve yabancı turist sayısıyla Zelve ören yeri olurken, Göreme Açık Hava Müzesini de 67 bin 088 kişi ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayrıca Hacı Bektaş Veli müzesini 14 bin 110 kişi ziyaret ederken Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini de 59 bin 890 kişi ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini Ekim ayında 346 bin 112 ziyaret etmişti.