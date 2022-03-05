Kapadokya'yı şubatta 83 bin 432 turist gezdi - Son Dakika

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, şubat ayında 83 bin 432 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve yer altı şehirleriyle ünlü Kapadokya'yı, geçen ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Zelve Ören Yeri, 26 bin 900 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni 25 bin 605, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 13 bin 821 turist gezdi.

Ziyaretçilerden 36 bin 777'si müze kart kullandı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yılın aynı döneminde 50 bin 668 turist ağırlanmıştı.