Kar altında duygulandıran türkü... Şehitler için 'Çanakkale Destanı' türküsünü seslendirdiler - Son Dakika

Kar altında duygulandıran türkü... Şehitler için 'Çanakkale Destanı' türküsünü seslendirdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni ve öğrencileri karın altında soğuk demeden şehitler için 'Çanakkale Destanı' türküsünü seslendirdiler. Kar altında duygulandıran türkünün videosu ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Serap Özcan Yıldırım ve öğrencileri Berk Arslan, Uğur Arslan, Işıl Özcan'ın duygulandıran videoları yürekleri dağladı. Soğuk demeden aralıksız yağan kara karşı dakikalarca türkü söyleyen öğretmen ve öğrenciler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak olan program öncesi Müzik Öğretmeni Serap Özcan Yıldırım hislerini şu şekilde ifade etti; "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününde okul programı için sahne almayı beklerken camdan yağan kara baktım ve karların düşerken çıkardığı sessiz melodi bana hayatını kaybeden şehitlerimizi hatırlattı. Yağan karın altında onların yaşadıklarını hissettirmeye çalıştık." diye videoyu beğenenlere teşekkürlerini sundu.