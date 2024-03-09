Kültür Sanat

Kara Elmas Ekspresi ile Filyos limanı aynı karede görüntülendi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Ekspresi dron ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak olan Kara Elmas Ekspresi Filyos limanında drone görüntülendi. Kara Elmas Ekspresi ile Filsyo limanının aynı karede buluşmanı ise muhteşem görüntüler oluşturdu. Yolcular ise muhteşem bu görüntüyü kayıt altına aldı. Tren turuyla 4 şehir, 5 ilçe, mağaralar, müzeler, ören yerleri, doğal alanlar, kültür varlıkları, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları görülebilecek.