Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı

07.09.2022 15:32

Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı Malatya'dan İstanbul'a gezmeye gelen kadının aldığı lokumdan altın çıktıİSTANBUL Maltepe'de gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için Eminönü Meydanı'nda içinde altın bulunan lokum ve safran dağıtıldı.

Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı

Malatya'dan İstanbul'a gezmeye gelen kadının aldığı lokumdan altın çıktı

İSTANBUL Maltepe'de gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için Eminönü Meydanı'nda içinde altın bulunan lokum ve safran dağıtıldı. Dağıtılan 5 bin adet lokumun arasında içinde 1 gram altın bulunan lokumları seçen vatandaşlar heyecan yaşadı. Malatya'dan İstanbul'a gezmeye gelen Azizi Yetişen'e de aldığı lokumda altın çıktı.

Karabük Dernekler Federasyonu, 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Karabük Tanıtım Günleri öncesi sıra dışı bir etkinlik düzenledi. Eminönü Meydanı'na kurulan stantta 5 bin adet Safranbolu lokumu dağıtıldı. 1 gramlık 10 adet altın ve safran otu rastgele lokum paketlerinin içine yerleştirildi. Eminönü Meydanı'nda bulunan vatandaşlar standın başına gelerek lokumlardan aldı. Şanslı kişiler, içinde 1 gram altın bulunan lokumları bularak yaşadıkları sevinci dile getirdi.

"Hem kültürümüzü hem yaşantımızı dünyaya tanıtacağız"

Karabük Dernekler Federasyonu Başkanvekili Hilmi Kömü, "İstanbul'daki Karabüklü hemşehrilerimizin dikkatini çekmek için Eminönü'nde lokum, altın, safran 3'ünü 1 arada dağıtacağız. 8-11 Eylül tarihlerinde Maltepe Günlerini yapacağız. Tarihimizin, kültürümüzün tanıtımı için Karabük'teki esnaflarımızı İstanbul'a getiriyoruz. Tarihi açıdan dünyanın en tarihi olan merkezi İstanbul'dur. Hem kültürümüzü hem yaşantımızı dünyaya tanıtacağız. Tarihi Çarşısı, Mısır Çarşısı, Yeni Camii bunu değerlendireceğiz. 20 gram safran, 10 gram altın olacak. 5 bin lokum burada dağıtacağız. Açılış günü 8 Eylül'de de 5 bin lokumu ve 5 altını Maltepe'de dağıtacağız. Geçen yıl altınların hepsi dağıtıldı. Hepsini veriyoruz vatandaşa. Kesinlikle taraf tutma imkanımız yok. Öyle bir durumda olamaz. Vatandaşımız gelip buradan lokumunu alıyor. Kimine evde çıkıyor kimine burada çıkıyor" dedi.

"Malatya'dan gezmeye geldik"

Malatya'dan İstanbul'a gezmeye gelen Azize Yetişen'e de aldığı kutudan altın çıktı. Yetişen duygularını, "Farklı bir duygudayım. Malatya'dan gezmeye geldik buraya. Bir dolaşalım dedik tesadüfen karşılaştık" şeklinde ifade etti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-Fehmi'nin askerlik hayali gerçek oldu İSTANBUL-Fehmi'nin askerlik hayali gerçek oldu İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı İstanbul'da indirim izdihamı: Mağazanın kepenkleri kapatıldı
Kaynak: İHA

İstanbul, Eminönü, Malatya, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement