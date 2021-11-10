Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse , tüm kalıtımcılara teşekkür etti.

Defile sonunda çalınan 10. Yıl Marşı'na protokol üyeleri ve izleyiciler ayakta eşlik etti.

Etkinlikte tarihçi Yalçın Kılınç, Atatürk'ün hayatı, elde ettiği başarılar, dünyaya örnek olan askeri ve siyasi kimliğinden örnekler verdi.

Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek

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