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Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı - Son Dakika

Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı

10.11.2021 23:20
Karabük'te

Karabük'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla defile düzenlendi.

Karabük'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla defile düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen defile, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte tarihçi Yalçın Kılınç, Atatürk'ün hayatı, elde ettiği başarılar, dünyaya örnek olan askeri ve siyasi kimliğinden örnekler verdi.

Daha sonra Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan "Atatürk Giysi Koleksiyonu" tanıtıldı.

Defile sonunda çalınan 10. Yıl Marşı'na protokol üyeleri ve izleyiciler ayakta eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm kalıtımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Emniyet Müdür Bülent Yeşilyurt, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'te Atatürk Giysi Koleksiyonu defileyle tanıtıldı
Karabük'te Atatürk Giysi Koleksiyonu defileyle tanıtıldı
Karabük'te Atatürk Giysi Koleksiyonu defileyle tanıtıldı
Karabük'te Atatürk Giysi Koleksiyonu defileyle tanıtıldı
Karabük'te Atatürk Giysi Koleksiyonu defileyle tanıtıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te 'Atatürk Giysi Koleksiyonu' defileyle tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı - Son Dakika
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