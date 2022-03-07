Karabük'te kadın çiftçiler "Bergen" filmini izledi - Son Dakika
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Karabük'te kadın çiftçiler "Bergen" filmini izledi

07.03.2022 14:08
Karabük'te kadın çiftçiler "Bergen" filmini izledi

Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sinemada bir araya gelen yaklaşık 150 kadın çiftçi, "Bergen" filmini seyretti.

Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sinemada bir araya gelen yaklaşık 150 kadın çiftçi, "Bergen" filmini seyretti.

Kentte tarıma emek veren kadın çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karabük Ziraat Odası Başkanlığınca Valilik himayesinde kent merkezindeki bir sinema salonunda buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, tarımla, toprakla, hayvancılıkla ve bitkisel üretimle uğraşmanın görüldüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Bitkisel ve hayvansal üretimde canlıyla uğraşıldığını, bunun zor bir iş olduğunu ifade eden Ayvalık, "Emek ve gayret ister. Bu gayret hiç durmadan devam eder. Tarımın her kesiminde aktif rol alan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Bakanımız Vahit Kirişci ve Valimiz Fuat Gürel'in himayelerinde kutluyorum." dedi.

Ayvalık, salgın döneminde kadın çiftçilerle pek fazla bir arada olamadıklarını belirterek, "Bizim dingin, proje üreten, genç ve dinamik ekibimiz var. Bizler yeni proje üretmeye açığız. Projelere yeniden başlayacağız. Sizden gelecek her türlü öneri ve projeye açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kadınlarımızla daha güzel projelere imza atacağımıza eminim." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından salona geçen yaklaşık 150 kadın çiftçi, Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filmini izledi.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ile Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz da katıldı.

Karabük'te kadın çiftçiler Bergen filmini izledi

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Karabük, Çiftçi, Bergen, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te kadın çiftçiler 'Bergen' filmini izledi - Son Dakika


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