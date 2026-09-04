Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı

Karabük\'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda Karabük'te düzenlenen programda, Çin Seddi'nden Viyana'ya uzanan coğrafyayı temsil eden ödüllü belgeseller izleyiciyle buluştu. İsrail'in Filistin'deki zulmünü anlatan 'İsmimi Yaz' ve Azerbaycanlı yönetmen Orman Aliyev'in 'Biz' filmleri gösterildi.

Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesel film gösterimi yapıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği ev sahipliğinde Karabük Belediyesi Yenişehir Yazlık Sineması'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlik kapsamında Çin Seddi'nden Viyana önlerine kadar olan coğrafyayı temsilen film gösterimi yapıldığını söyledi.

Etkinliğin Karabük'te olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Çetinkaya, "Böyle dev bir coğrafyada birliği, beraberliği tesis etmek zor. Bir taraf Çin'de bir taraf Viyana'da. Bu uğurda emek harcayan kıymetli gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir gün inşallah bu coğrafya dünyada tekrar en güçlü, en kudretli şekilde olacak. Dünya eski günlerindeki gibi adaletli, merhametli, çocukların ölmediği, büyüklerin ve kadınların saygı gördüğü adaletli yönetilen dünya haline gelecek inşallah." dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının öz ve kök değerlerini sinema ve belgesel marifetiyle ortaya koyup dünyaya anlatmak amacıyla 11 yıldır belgesel film festivalleri düzenlediklerini ifade etti.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya da etkinlik kapsamında filmlere değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü konu alan "İsmimi Yaz" ve Azerbaycanlı yönetmen Orman Aliyev'in "Biz" filmleri izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çin Seddi, Yönetmen, Filistin, Belgesel, Karabük, İsrail, Viyana, Sinema, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 01:15:05. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement