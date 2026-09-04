Karabük\'te Türk dünyası ödüllü belgesellerin gösterimi yapıldı

Karabük'te Türk dünyası ödüllü belgesel film gösterimi yapıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinasyonunda, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği ev sahipliğinde Karabük Belediyesi Yenişehir Yazlık Sineması'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinlik kapsamında Çin Seddi'nden Viyana önlerine kadar olan coğrafyayı temsilen film gösterimi yapıldığını söyledi.

Etkinliğin Karabük'te olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Çetinkaya, "Böyle dev bir coğrafyada birliği, beraberliği tesis etmek zor. Bir taraf Çin'de bir taraf Viyana'da. Bu uğurda emek harcayan kıymetli gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir gün inşallah bu coğrafya dünyada tekrar en güçlü, en kudretli şekilde olacak. Dünya eski günlerindeki gibi adaletli, merhametli, çocukların ölmediği, büyüklerin ve kadınların saygı gördüğü adaletli yönetilen dünya haline gelecek inşallah." dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının öz ve kök değerlerini sinema ve belgesel marifetiyle ortaya koyup dünyaya anlatmak amacıyla 11 yıldır belgesel film festivalleri düzenlediklerini ifade etti.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya da etkinlik kapsamında filmlere değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü konu alan "İsmimi Yaz" ve Azerbaycanlı yönetmen Orman Aliyev'in "Biz" filmleri izleyiciyle buluştu.