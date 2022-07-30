Unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor

30.07.2022 11:06
Unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor

Karabük Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç, tez çalışması sırasında etkilendiği unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneğini yaşatmak için çaba harcıyor.

Karabük Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç, tez çalışması sırasında etkilendiği unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneğini yaşatmak için çaba harcıyor.

Yaklaşık 7 yıl süren tez çalışması sırasında Anadolu'da gelin alma adetlerinden "gelin aynası" geleneğini yaşatmak için çalışma başlatan Kılıç, satın aldığı aynalara camaltı süslemeleri yaptı.

Kılıç, yaklaşık 2 yılda tasarladığı birbirinden güzel 10 aynayı, nisan ayında üniversitede açtığı sergide izlenime sundu.

Kendini Anadolu kültüründe bereket ve aydınlığı temsil ettiğine inanılan gelin aynası geleneğini geleceğe taşımaya adayan Kılıç, tasarladığı aynaları düğünlerde kullanılmak üzere talep edenlere ulaştırmak istiyor.

Kılıç'ın kızı Selin Kılıç da gelenekle ilgili anlatımlarından etkilendiği annesinin özel olarak hazırladığı aynayı çeyizine koydu.

Sebahat Kılıç, kızını evinden nikah salonuna, üzerinde Arapça besmele yazısı ile camaltı süslemelerle şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık) figürü bulunan aynayla uğurladı.

Aileden bir kişi, gelinin ve damadın evden çıktığı sırada aynayı önlerinden gelin arabasına kadar taşıdı.

"Aynanın gücüne çok inanırım"

Sebahat Kılıç, AA muhabirine, bir akademisyen olarak gelenekleri yaşatmak adına uğraş verdiğini söyledi.

Doktora çalışması olan gelin aynalarını yeniden gün yüzüne çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Kılıç, bu yönde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Uzun geçmişe sahip gelenekle ilgili bilgi veren Kılıç, "Anadolu'daki gelinler her zaman evden çıkarken bir ayna eşliğinde çıkartılırmış, yolu aydınlık, bereketli olsun, uğur ve şans getirsin, kötülüklerden korusun diye. Bu geleneğe çok inanırım. Aynanın gücüne de çok inanırım. Bu konuda çok derinlemesine araştırmalar yaptım. Eski evliliklerin sağlamlığı buna mı bağlıydı bilmiyorum ama bu gelenekleri devam ettirmek adına uğraş veriyorum kendimce." diye konuştu.

Kılıç, geleneği sürdürmek adına gelin olan kızını da kendi yaptığı bir aynayla evden çıkardığını dile getirerek, bugüne kadar yaptığı aynaları düğünlerde kullanılmak üzere talep edenlere ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Karabük'te 'çalıntı bisiklet' şüphesiyle çocuğa müdahale eden polis, aileye tazminat davası açtı Karabük'te 'çalıntı bisiklet' şüphesiyle çocuğa müdahale eden polis, aileye tazminat davası açtı KBÜ dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyor KBÜ dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyor
Kaynak: AA

Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Unutulmaya yüz tutmuş 'gelin aynası' geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutmuş "gelin aynası" geleneği akademisyen eliyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement