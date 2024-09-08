Belgesel Finalist: 'Bir Orkestranın İzinde'

Kültür Sanat

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Basri Özdemir ile yönetmenliğini yaptığı "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde finalist oldu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl "Ulusal Belgesel Film Yarışması" kategorisinde yer alan "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli değerlendirme sürecinden geçerek finalde yarışma hakkı kazandı.

Türkiye'nin ilk kızlar orkestrasının 1968'de kuruluşunu ve hikayesini ele alan belgesel, orkestranın müzik dünyasına katkılarını etkileyici anlatımla izleyiciye sunuyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Musa Ak ve ekibini tebrik ederek, "Bu başarı, üniversitemizin akademik ve sanatsal alandaki gücünü bir kez daha göstermektedir. Karabük Üniversitesi hem bilimde hem de sanatta topluma değer katmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.