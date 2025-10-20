Karaca Mağarası 114 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Karaca Mağarası 114 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Karaca Mağarası 114 Bin Ziyaretçi Ağırladı
20.10.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, bu yıl 114 bin 77 ziyaretçi ağırladı, benzersiz yapılarıyla dikkat çekiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası, bu sene 114 bin 77 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, 12 ile 17 derece arası sıcaklığıyla ziyaretçilerine serinletici bir ortam sağlıyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Damla taşı oluşumları bakımından zengin olan mağara, her yıl nisanda ziyarete açılıyor.

İç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması için her yıl kasımda kapatılan Karaca Mağarası'nı bu yıl 114 bin 77 kişi ziyaret etti.

Mağarayı ziyaret eden Doğukan Çayan, AA muhabirine, arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini, mağaranın serin ve farklı bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Süheyla Yücel ise Karaca Mağarası'na ilk defa geldiğini ifade ederek, "Hep gelmek istiyordum. Mağaraları, tarihi yerleri severim. Böyle güzelliklere ulaşabilen insanlara ne mutlu. Bunlardan bir tanesi de benim." diye konuştu.

Emir Çiftçi de iş seyahati dolayısıyla mağarayı ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Bir Diyarbakırlı olarak özellikle Güneydoğu'dan gelecek olan misafirlerin kesinlikle görmeleri gereken bir yer olarak düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Yaşam, Torul, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karaca Mağarası 114 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İşte yeni Sayıştay üyeleri İşte yeni Sayıştay üyeleri
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması

21:23
Stuttgart’tan Fenerbahçe’ye ırkçılık suçlaması
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
21:13
Büyük tepki Halil Umut Meler İtalya’yı salladı
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı
21:07
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
19:30
Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 22:04:21. #7.13#
SON DAKİKA: Karaca Mağarası 114 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.